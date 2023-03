Battlefield 2042 para todos e de borla

Com o lançamento de Season 4: Eleventh Hour, a Electronic Arts decidiu abrir as portas a Battlefield 2042 (via Steam).

Durante um curto período limitado, os jogadores podem participar em alguns dos mais brutais combates que o jogo da DICE nos traz.

Battlefield 2042 já está disponível para todos os jogadores da Steam gratuitamente! Os jogadores agora podem entrar na guerra global do jogo sem custos extra até 16 de março.

Esta é a boa nova que a DICE e a Electronic Arts trazem a todos os jogadores de PC (via Steam), com o lançamento de Season 4: Eleventh Hour. Isto após o jogo ter sido disponibilizado também no catálogo do Playstation Plus (para PlayStation 4 e PlayStation 5), no mês passado.

Realmente, com o recente lançamento da Season 4: Eleventh Hour, a altura é bastante propicia para trazer novos jogadores (do Steam) a Battlefield 2042 e mostrar-lhes dessa forma, as suas quatro temporadas de novos mapas, especialistas, armas e muito mais.

Esta oferta também vem logo após o Retorno ao Sistema de Classes, que cria um papel mais estruturado e compreensível com o qual os jogadores estão mais familiarizados no Campo de Batalha. Quatro classes clássicas e familiares - Assault, Recon, Support, e Engineer - regressam, juntamente com melhorias de armas, balanceamento, melhorias audiovisuais, bem como um retrabalho do mapa Breakaway.

Sejam bem-vindos à Guerra! Têm o que é necessário para sobreviver??