Já foi nomeado um dos melhores CEO do mundo e está à frente da Volkswagen desde 2018. No entanto, o caminho na fabricante parece ter chegado ao fim, pois Herbert Diess está de saída da Volkswagen.

O cargo de CEO não ficará desocupado, pelo que a empresa já tem um substituo pronto para assumi-lo.

Recentemente, a Volkswagen renovou o seu executivo até 2025, estando Herbert Diess destacado para continuar a assumir o cargo de CEO. No entanto, agora, as notícias contradizem essa manutenção do cargo, alegando que Herbert Diess está de saída.

Não sendo ainda claros os motivos da saída do até agora CEO, há já motivos a serem especulados. Por exemplo, os confrontos entre Diess e os sindicatos e outros grupos associados à empresa, motivados por mudanças de estratégia e cortes, que levantaram dificuldades internas.

Além disso, outra razão apontada pela imprensa poderá ser a comunicação de Herbert Diess relativamente à Tesla. Aparentemente, o até agora CEO é um admirador da fabricante de elétricos e estaria constantemente a tecer elogios à sua dinâmica e estratégia. Esta apreciação excessiva à Tesla por parte de Diess tem desagradado aos membros mais conservadores da direção.

Embora seja uma das marcas que mais está a planear estratégias e investir na transformação elétrica, as vendas não estão a acompanhar o investimento. Além disso, e apesar do número de vendas ser satisfatório, há marcas a conseguir ultrapassar a Volkswagen em volume.

Outra razão apontada é o software. Um departamento que passou por dificuldades e foi sendo vítima de uma gestão descuidada que resultou numa geração de carros com erros que abalaram a imagem da fabricante.

Com a saída de Helbert Diess, o cargo de CEO da Volkswagen será assumido por Oliver Blume, atual CEO da Porsche.