Train Valley quase a chegar às consolas

Lançado para PC em 2015, Train Valley é um jogo bem disposto que convida os jogadores a redescobrir o divertimento por vezes esquecido da construção de pistas de comboios em miniatura.

Com o sucesso do seu lançamento para PC, chega agora a vez das consolas receberem Train Valley.

Arrisco-me a afirmar que muitos de nós (eu incluído) tivemos em criança um gosto muito especial e que para sempre irá ter um lugar especial na nossa memória nostálgica: desenhar circuitos de comboios em miniatura.

Muitas foram as horas disponibilizadas de forma totalmente livre e espontânea, a construir e desenhar cenários para construir os melhores circuitos com os carris em miniatura. A sensação de liberdade era fantástica, apenas travada pela ausência de mais carris ou mais espaço.

Nesses momentos de pura felicidade, erguiam-se aldeias, nasciam amplas pradarias e até pequenas colinas surgiam nos chãos das salas de estar e quartos de muitos de nós, com o objetivo de fazer chegar o comboio a bom destino.

Train Valley, desenvolvido pela BlitWorks Games, à semelhança de muitos outros jogos semelhantes (alguns mais antigos), surge como uma viagem de tempo (para mim e muitos outros leitores, certamente) até esses momentos de pura diversão.

No entanto, não se deixem enganar pela aparência simples e descontraída que o jogo apresenta, pois muitos desafios e momentos de frustação esperam por detrás de cada comboio posto a andar.

Train Valley

A ideia de Train Valley é, como será fácil de perceber, a criação e gestão de várias linhas de comboio em cenários pouco convencionais e caóticos.

O jogador terá a responsabilidade total sobre o que se passa sobre os carris, desde a colocação das linhas de ferro no terreno, gerir o tráfego e evitar acidentes e ocorrências perigosas.

Além de todas as melhorias recebidas desde o lançamento em PC, o jogo inclui o DLC da Alemanha que começa com a 1ª Guerra Mundial e vai até a Queda do Muro de Berlim e o moderno Aeroporto de Frankfurt. Os jogadores também passarão por campanhas na Europa, Américas, Japão e URSS.

O jogador terá ao seu dispor poderosas ferramentas de criação das ferrovias para conseguir conectar as cidades, incluindo túneis e pontes. Pelo caminho poderá ser necessário derrubar árvores ou mesmo aldeias existentes.

O controlo de várias linhas de comboio em simultâneo passa por uma forte capacidade de gestão mas também pela implementação das ferramentas mais adequadas para tal, como a construção de interruptores e desvios para que vários trens possam circular sem atrasos, ao mesmo tempo.

Além disso, de forma a garantir um serviço continuo e ajudar a evitar acidentes, uma boa capacidade de gestão de horários de partidas e chegas é crucial.

O jogo apresenta 5 temporadas: Europa (1830-1980), América (1840-1960), URSS (1880-1980), Japão (1900-2020) e Alemanha (1830-2020) e terá um modo história com eventos da vida real como a Corrida do Ouro de 1849, a construção da Ferrovia Ultramarina da Flórida, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o lançamento do primeiro voo espacial tripulado Vostok 1, a queda do Muro de Berlim e mais.

Existirão ainda outros modos, como o modo aleatório ou o modo sandbox.

Mais de 30 tipos de comboios estarão ao dispor dos jogadores, desde as primeiras locomotivas a vapor até aos mais modernos comboios de alta velocidade. Adicionalmente, existirão 18 tipos de vagões para acoplar, passando pelos antigos vagões de passageiros, tremonhas, cisternas ou plataformas para tanques e armas de uso militar entre muitos outros.

Train Valley chega à Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One a 27 de julho.