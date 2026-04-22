UE cria “radar” de combustíveis: novo pacote de medidas contra a crise energética já é oficial

A pagar a fatura da sua dependência, a Comissão Europeia apresentou o AccelerateEU, um conjunto de medidas imediatas e estruturais para proteger cidadãos e empresas da crise energética e acelerar a transição para fontes limpas e domésticas.

Pela segunda vez em menos de cinco anos, os europeus estão a pagar o preço da dependência da Europa nos combustíveis fósseis importados, enfrentando uma crise energética que tem atacado diretamente os seus bolsos.

Desde a escalada do conflito no Médio Oriente, que afetou o fluxo de petróleo e gás pelo Estreito de Ormuz, a União Europeia (UE) gastou já 24 mil milhões de euros adicionais em importações de energia devido à subida de preços.

Foi neste contexto que a Comissão Europeia apresentou o pacote AccelerateEU, procurando dar resposta ao pedido dos líderes europeus, feito no Conselho Europeu de 19 de março, de uma "caixa de ferramentas" de medidas temporárias e direcionadas, capazes de combater a crise energética.

O que é o AccelerateEU?

O AccelerateEU é, na prática, um pacote de medidas a dois níveis: alívio imediato para famílias e empresas mais vulneráveis, e reformas estruturais para reduzir a dependência europeia dos mercados voláteis de combustíveis fósseis a longo prazo.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "as escolhas que fazemos hoje moldarão a nossa capacidade de enfrentar os desafios de hoje e as crises de amanhã".

A nossa estratégia AccelerateEU ​​trará medidas de apoio imediatas e mais estruturais aos cidadãos e às empresas europeias. Devemos acelerar a transição para energias limpas e de produção nacional.

Disse Ursula von der Leyen, explicando que "isto dará independência e segurança energética, e significa que estaremos mais bem preparados para enfrentar as turbulências geopolíticas".

Quais as medidas propostas pela Comissão Europeia?

Num comunicado, publicado hoje, na página oficial da Comissão Europeia, o órgão da UE enumera as seguintes ações:

‣ Coordenação entre Estados-membros

A Comissão Europeia vai garantir que as medidas nacionais sejam implementadas de forma coordenada, nomeadamente o reabastecimento das reservas subterrâneas de gás, a utilização de flexibilidades nas regras de enchimento e eventuais libertações de stocks de petróleo.

Os Grupos de Coordenação de Petróleo e Gás reunir-se-ão frequentemente para assegurar uma visão partilhada da situação entre os Estados-membros.

‣ Novo Observatório de Combustíveis

Será criado um novo Observatório de Combustíveis para monitorizar a produção, importações, exportações e níveis de stocks de combustíveis de transporte na UE, permitindo identificar rapidamente potenciais escassez e orientar medidas de emergência.

‣ Proteção dos consumidores

Estão previstas medidas temporárias e direcionadas para proteger consumidores e indústrias dos picos de preços, incluindo apoios ao rendimento, vales de energia, redução de impostos sobre a eletricidade para famílias vulneráveis e um novo Quadro Temporário de Auxílios de Estado para dar mais flexibilidade aos governos nacionais.

‣ Eletrificação e energia limpa

Até ao verão, a Comissão apresentará um Plano de Ação para a Eletrificação, com metas ambiciosas e medidas para remover barreiras à eletrificação nos setores industrial, dos transportes e dos edifícios.

A rápida implementação do Plano de Investimento em Transportes Sustentáveis será também prioritária, com destaque para os combustíveis de aviação sustentáveis.

‣ Reforço das redes elétricas

A eletrificação exige redes preparadas para o efeito. Por isso, a Comissão Europeia aposta na implementação plena da legislação em vigor, na conclusão célere das negociações sobre o Pacote Europeu de Redes e na apresentação de uma proposta legislativa sobre tarifas de rede e fiscalidade, garantindo, entre outros aspetos, que a eletricidade seja tributada menos do que os combustíveis fósseis.

Captação de investimento privado

Os fundos públicos disponíveis são consideráveis: 219 mil milhões de euros do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, mais fundos de coesão. Contudo, não chegam para cobrir as necessidades de investimento estimadas em 660 mil milhões de euros por ano até 2030.

Neste cenário, para atrair capital privado, a Comissão Europeia adotou, em março, uma Estratégia de Investimento em Energia Limpa.

Além disso, vai organizar uma Cimeira de Investimento em Energia Limpa com investidores institucionais, líderes industriais e financiadores públicos.

Importa ressalvar que, no mesmo comunicado, a Comissão Europeia sublinha que o pacote é dinâmico e evoluirá à medida que a situação geopolítica se desenvolver.

O que acontece a seguir?

As medidas do AccelerateEU serão discutidas pelos líderes europeus no Conselho Europeu Informal do Chipre, a 23 e 24 de abril de 2026.

A mensagem central é que a Europa não pode continuar refém da volatilidade dos mercados de combustíveis fósseis, pelo que acelerar a transição energética deixou de ser apenas uma prioridade climática, passando a ser uma questão de segurança económica e estratégica.