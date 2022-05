Ums das mais valias dos carros da Tesla é poderem usar de forma exclusiva a sua rede de carregadores, os Superchargers. Espalhados por muitos locais, estes permitem carregar de forma mais rápida estes carros.

Esta vantagem poderá em breve ser reduzida, com uma novidade que há algum tempo era falada. A Tesla abriu a utilização destes pontos de carregamento exclusivos e há mais países onde pode carregar qualquer carro elétrico nos Superchargers.

Há algum tempo que Elon Musk vinha a dar conta da sua vontade de abrir a sua rede de Superchargers a carros de outras marcas. Este é um movimento interessante e que mostra como a Tesla se dispõe a dar acesso a esta infraestrutura exclusiva.

Os testes deste cenário ja tinham sido começados, com o processo a decorrer de forma muito lenta e controlada. Pretendia-se avaliar esta possibilidade, sem que isso tivesse impacto na estrutura atual, que nos EUA, quer na Europa e até noutras regiões.

Non-Tesla vehicles can now charge at select Superchargers in Austria, Belgium, Spain, Sweden and the UK via the Tesla app. Learn more at https://t.co/HZePe24Kbl