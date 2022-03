Combustíveis: Governo sobe desconto no Autovoucher para 20 euros

Em outubro de 2021, o Governo aprovou o Autovoucher que garantia desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis, no máximo de 50 litros, ou seja, cinco euros num mês. O programa tem funcionado de forma semelhante ao IVAucher, sendo transferido o valor diretamente para a conta do contribuinte, que terá de pagar com cartão bancário.

Face ao aumento significativo dos combustíveis, o Governo vai passar a dar 20 euros no programa Autovoucher.

Autovoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários e já foi reembolsado 26 milhões de euro

Governo anunciou recentemente uma subida do desconto no Autovoucher para 20 euros em março, de modo a mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis.

O Autovoucher foi uma das medidas tomadas pelo Governo no final do ano passado, a par de outras, com o objetivo de mitigar o impacto da subida dos combustíveis, havendo então a expectativa de que esta tendência de subida seria temporária – o que não se tem verificado face à recente guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Numa comunicação recente, o ministro das Finanças, João Leão, salientou que o Autovoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros. O anúncio do Ministério das Finanças surgiu depois do secretário de Estado da Energia ter anunciado que haveria medidas para mitigar a subida dos combustíveis, que na próxima semana será de 14 e oito cêntimos/litro no gasóleo e na gasolina.

De acordo com os preços de referência da Entidade Nacional para o Mercado Energético (Ense), o preço médio do gasóleo simples é atualmente de 1,754 euros por litro e deverá a partir de segunda-feira chegar perto dos 1,90 euros por litro nos postos de abastecimento em Portugal, enquanto o preço médio da gasolina 95 - atualmente em 1,795 euros por litro - atingirá os 1,88 euros por litro.