Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Preciso de ajuda para escolher um novo portátil, pode ser?

Bons dias, Venho pedir a vossa ajuda para uma aquisição de um novo portátil. Preciso que tenha uma boa autonomia pelo menos, principalmente vai ser utilizado para consulta web e algum vídeo e trabalhos office. Estava a pensar em adquirir um surface, mas tenho visto que tem uma autonomia de cerca de 10 horas, o que acho que é pouco. Precisava de pelo menos entre 15 a 20 horas de duração. Com os melhores cumprimentos, Sandro Miguel

Resposta:

Sandro,

A autonomia anunciada nos computadores portáteis é em condições muito específicas e de muito baixa carga.

Para o caso específico do Surface Pro 7, pode ler-se o seguinte acerca da autonomia anunciada:

Até 10,5 horas de duração da bateria para utilização normal do dispositivo Surface. Testes efetuados pela Microsoft em setembro de 2019 com software de pré-produção e um dispositivo de pré-produção Intel® Core™ i5 de 256 GB com 8 GB de RAM. Os testes envolveram a descarga completa da bateria com uma mistura de utilização ativa e modo de espera moderno. A parte correspondente à utilização ativa é composta por um teste de navegação na Web que envolve o acesso a 8 sites populares em vários separadores, um teste de produtividade utilizando o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel e o Outlook, e uma parte do tempo com o dispositivo em utilização com aplicações inativas. Foram utilizadas todas as predefinições, exceto as seguintes: a luminosidade do ecrã foi definida para 150 nits e a Luminosidade Automática estava desativada. O Wi-Fi estava ligado a uma rede. A duração da bateria varia significativamente consoante as definições, a utilização e outros fatores.

Ou seja, não será fácil obter a autonomia anunciada numa utilização contínua do computador, já que a anunciada foi com o computador praticamente todo o tempo em idle. Se passar a ser feita uma utilização pesada, a autonomia cairá rapidamente para menos de metade do tempo anunciado.

Com isto quero dizer uma utilização com browser (que é geralmente bem pesado) e vídeo (supondo que seja edição), não existe no mercado nada que aguente 15 ou 20 horas.

Há por exemplo os Zenbook, onde um modelo de 13” tem uma autonomia variável de 11h30 a 16h30, utilizando o PCMark10, o que é superior ao que consegue o Surface Pro 7. Dificilmente encontrará melhor autonomia que o Zenbook, até porque todos usam a mesma gama de processadores, e para ter bom desempenho é necessária energia.

Se pretende mesmo essa autonomia, precisará de um powerbank para permitir que isso aconteça.

[Respondido por Hugo Cura]

Que barra é esta na barra de tarefas do Windows 11, podem ajudar?

Boa tarde! Tenho o surface pro 8 com o W11 desde janeiro e desde há poucos dias começou a aparecer, na barra de tarefas, um traço vertical entre os ícones das app que não sei o que é. Podem ajudar-me? Os meus sinceros cumprimentos, Júlio Sampaio

Resposta:

Júlio,

Ainda não conseguirmos simular esta situação no Windows 11, mas existem registos bem claros desta situação em vários locais.

Exemplo 1 | Exemplo 2

Do que é mostrado, esta barra vertical parece estar associada à abertura de muitas aplicações e à falta de espaço na barra de tarefas.

Quando começam a haver mais apps que local para os ícones, a barra mostra que dali para a frente estão várias aplicações e que deve ser usado o Alt+Tab para navegar.

Como pode ver, não existe nada de errado com o Windows 11 do seu Surface, que está apenas a tentar comunicar consigo e a dar-lhe informações úteis.

[Respondido por Pedro Simões]

Consigo instalar ou não o macOS Monterrey no meu MacBook Pro?

Boa tarde, tenho um MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) com MacOs Big Sur instalado. De vez em quando recebo uma mensagem na parte superior direita da tela, informando sobre uma atualização para o MacOs Monterrey. Pelo que li até agora, o meu macbook não seria compatível com esta atualização. Por que então fico recebendo mensagem para atualizar se meu macbook não é compatível? Mesmo não sendo compatível (de acordo com a apple) poderia eu atualizar o meu macbook? Se eu atualizar para o Monterrey, terei algum problema, de performance principalmente? Desde já agradeço vossa ajuda. Atenciosamente, Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

De facto, o macOS Monterey só é oficialmente suportado para MacBook Pro a partir do 13” Retina Early 2015.

É possível instalar o Monterey num MacBook cuja versão não é oficialmente suportada, mas tanto quanto consegui apurar, isso não seria suposto acontecer pelo método habitual de update do sistema operativo: ou teria que ser feito utilizando um suporte externo com a partição EFI de instalação, ou teria que utilizar um patcher. Se não iniciou nenhum procedimento não oficial, então o aparecimento desse update é realmente estranho.

Em geral, existe muito bom feedback do Monterey nesse modelo, tal como pode ver por exemplo aqui, e também existem guias de como o fazer, como poderá ver aqui, mas a verdade é que há sempre imprevistos que podem acontecer, inclusivamente aconteceram imensos casos com modelos que suportam oficialmente essa versão do macOS.

Se está satisfeito com a prestação desse Mac, então o meu conselho é para não tentar sequer iniciar o processo de update (que na verdade até poderá falhar de imediato por ser uma versão não suportada). Por outro lado, se tem disponibilidade para lidar com possíveis problemas que possam surgir, e se está disposto a poder ter o Mac inoperacional durante algum tempo, então nesse caso poderá ser interessante arriscar.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso mudar a pesquisa de imagens no Chrome do Android?

Boa noite. (de Moçambique). No site ensina sobre como ter de volta no Chrome a função “Pesquisar imagem no Google”. Não consigo fazer no Android. Tenho que baixar Chrome versão Beta?? Jorge Vasco T Júnior

Resposta:

Jorge,

Tudo indica que se está a referir ao guia publicado no seguinte artigo:

Como é possível verificar, refere-se à versão do Chrome 96.0.4664.104, versão essa onde e flag estava disponível para remover a opção. No entanto, na versão atual a flag foi removida sem explicação, deixando assim de ser possível utilizá-la.

A única forma de a voltar a usar é mesmo instalando manualmente uma versão mais antiga do Chrome, o que não é recomendado que faça.

[Respondido por Hugo Cura]

A quem pertencerá este número de telefone que me tem ligado?

Boa tarde Consegue-se saber ou há site onde se saiba a quem pertence um determinado número de telefone que me tem ligado? Este tem o formato +491731***** Obrigado, José Rosa

Resposta:

José,

Apesar de não ser 100% fiável, existem várias formas na Internet de saber a origem de um número de telefone.

Uma das mais usadas e mais eficientes é o Sync.Me, que pode ser usado tanto no browser como no próprio smartphone.

Basta aceder ao site Sync.Me e pesquisar o número que pretende. O resultado deverá surgir de imediato.

No caso do número que apresentou, e baseado no indicativo internacional, o mesmo tem origem na Alemanha. Mais informações, só mesmo com um destes serviços.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando chega a MIUI 13 ao meu smartphone Xiaomi?

Olá Pplware, Tenho acompanhado a vossa cobertura sobre a MIUI 13 e o que esta deverá trazer para os smartphones Xiaomi. A minha única preocupação e dúvida é quando a poderei ter no meu smartphone dessa marca. Obrigado pela vossa resposta, Daniel Santos Silva

Resposta:

Daniel,

Apenas a Xiaomi sabe quando vai lançar a versão da MIUI 13 para o seu smartphone. Esta versão está já disponível, mas para alguns equipamentos.

O que sabemos é que neste momento a MIUI 13 está a ser lançada para a linha de smartphones Xiaomi 11 e que em breve será alargada a outros equipamentos.

O que recomendamos é que vá validando no smartphone Xiaomi a presença de novas versões até que surja a tão esperada atualização.

Depois disso, e como pode ver no artigo abaixo, será simples fazer a atualização do seu smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

