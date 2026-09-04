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Gasóleo e gasolina disparam! Governo reforça desconto no ISP

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. LS says:
    4 de Setembro de 2026 às 16:04

    “Governo já “gastou” mais de 300 milhões de euros”

    Não ganha nos combustiveis mas vai buscar à inflação que isto causa.

    Responder
  2. Realista says:
    4 de Setembro de 2026 às 16:12

    É uma ‘cabala’ dos:

    – dos carros elétricos;
    – do governo;
    – dos carros elétricos;
    – dos ambientalistas;
    – dos carros elétricos;
    – dos Chineses;
    – dos carros elétricos;
    – dos operadores de combustíveis;
    – das energias renováveis;
    – dos painéis fotovoltaicos;
    – dos Russos;
    – dos Ucranianos;
    – da Ursula von der Layen;
    – da União Europeia;
    – do lobby das energias renováveis outra vez;
    – dos Americanos;
    – dos Iraquianos;
    – do 5G;
    – das vacinas do Covid;
    – dos carros elétricos;

    Só não tem culpa quem diz que a culpa é destes todos, faz 1000km por dia só para ir almoçar a casa no seu SUV que gasta 3L/100km a 180km/h na autobahn.

    Responder
  3. Mário says:
    4 de Setembro de 2026 às 16:13

    Não pode gastar aquilo que não recebe. Mas o portugues é lixado.

    Responder
  4. Max says:
    4 de Setembro de 2026 às 16:22

    Com papas e bolos se enganam os tolos …
    “Governo afirma ter adotado medidas no valor de mais de 300 milhões de euros para reduzir o impacto da escalada dos preços”
    Subtítulo do post: “Governo já “gastou” mais 300 milhões de euros”.
    No “desconto no ISP” não gastou nada – reduziu no ISP para compensar o aumento do valor do IVA cobrado nos combustíveis resultante do aumento do preço. Manteve o valor dos impostos sobre os combustíveis (ISP + IVA), um dos mais altos da Europa.

    Responder

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