Gasóleo e gasolina disparam! Governo reforça desconto no ISP

Os preços dos combustíveis preparam-se para uma nova subida significativa na próxima semana. Perante as previsões de aumento do gasóleo e da gasolina, o Governo decidiu reforçar o desconto aplicado através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O desconto será aumentado em cerca de 3 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina. A medida pretende limitar o impacto da subida das cotações internacionais nos preços pagos pelos consumidores nas bombas.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após a reunião do Conselho de Ministros. Segundo o governante, o reforço será "ligeiramente mais" no gasóleo e "ligeiramente menos" na gasolina, considerando já o efeito do IVA.

Com esta atualização, o conjunto dos descontos aplicados pelo Estado ao ISP passa a representar 23 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina.

Gasóleo vai subir 15 cêntimos! Gasolina 10 cêntimos

Tal como revelamos, as previsões para a próxima semana apontam para um aumento que poderá chegar aos 15 cêntimos por litro no gasóleo e aos 10 cêntimos na gasolina 95.

Sem considerar o reforço do desconto no ISP, o preço médio do gasóleo simples poderia chegar aos 2,169 euros por litro. Já a gasolina simples 95 poderia atingir os 2,142 euros por litro.

O novo desconto fiscal deverá, assim, absorver uma parte do aumento previsto, evitando que toda a subida das cotações internacionais seja imediatamente refletida no preço final pago pelos consumidores.

Governo já "gastou" mais de 300 milhões de euros

O Executivo garante que tem vindo a acompanhar a evolução dos mercados e a ajustar os mecanismos de apoio sempre que necessário.

Desde o início da guerra no Irão, o Governo afirma ter adotado medidas no valor de mais de 300 milhões de euros para reduzir o impacto da escalada dos preços da energia.

Entre essas medidas estão os descontos no ISP, o apoio específico ao gasóleo profissional e o apoio à botija de gás solidária.

Para os condutores, a questão é agora perceber quanto desta subida será efetivamente refletida nos preços praticados pelas gasolineiras a partir de segunda-feira.

Apesar do reforço anunciado pelo Governo, os combustíveis deverão continuar a ficar mais caros, num cenário de forte pressão sobre as cotações internacionais.