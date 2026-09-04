Gasóleo e gasolina disparam! Governo reforça desconto no ISP
Os preços dos combustíveis preparam-se para uma nova subida significativa na próxima semana. Perante as previsões de aumento do gasóleo e da gasolina, o Governo decidiu reforçar o desconto aplicado através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).
O desconto será aumentado em cerca de 3 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina. A medida pretende limitar o impacto da subida das cotações internacionais nos preços pagos pelos consumidores nas bombas.
O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após a reunião do Conselho de Ministros. Segundo o governante, o reforço será "ligeiramente mais" no gasóleo e "ligeiramente menos" na gasolina, considerando já o efeito do IVA.
Com esta atualização, o conjunto dos descontos aplicados pelo Estado ao ISP passa a representar 23 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina.
Gasóleo vai subir 15 cêntimos! Gasolina 10 cêntimos
Tal como revelamos, as previsões para a próxima semana apontam para um aumento que poderá chegar aos 15 cêntimos por litro no gasóleo e aos 10 cêntimos na gasolina 95.
Sem considerar o reforço do desconto no ISP, o preço médio do gasóleo simples poderia chegar aos 2,169 euros por litro. Já a gasolina simples 95 poderia atingir os 2,142 euros por litro.
O novo desconto fiscal deverá, assim, absorver uma parte do aumento previsto, evitando que toda a subida das cotações internacionais seja imediatamente refletida no preço final pago pelos consumidores.
Governo já "gastou" mais de 300 milhões de euros
O Executivo garante que tem vindo a acompanhar a evolução dos mercados e a ajustar os mecanismos de apoio sempre que necessário.
Desde o início da guerra no Irão, o Governo afirma ter adotado medidas no valor de mais de 300 milhões de euros para reduzir o impacto da escalada dos preços da energia.
Entre essas medidas estão os descontos no ISP, o apoio específico ao gasóleo profissional e o apoio à botija de gás solidária.
Para os condutores, a questão é agora perceber quanto desta subida será efetivamente refletida nos preços praticados pelas gasolineiras a partir de segunda-feira.
Apesar do reforço anunciado pelo Governo, os combustíveis deverão continuar a ficar mais caros, num cenário de forte pressão sobre as cotações internacionais.
“Governo já “gastou” mais de 300 milhões de euros”
Não ganha nos combustiveis mas vai buscar à inflação que isto causa.
É uma ‘cabala’ dos:
– dos carros elétricos;
– do governo;
– dos carros elétricos;
– dos ambientalistas;
– dos carros elétricos;
– dos Chineses;
– dos carros elétricos;
– dos operadores de combustíveis;
– das energias renováveis;
– dos painéis fotovoltaicos;
– dos Russos;
– dos Ucranianos;
– da Ursula von der Layen;
– da União Europeia;
– do lobby das energias renováveis outra vez;
– dos Americanos;
– dos Iraquianos;
– do 5G;
– das vacinas do Covid;
– dos carros elétricos;
…
Só não tem culpa quem diz que a culpa é destes todos, faz 1000km por dia só para ir almoçar a casa no seu SUV que gasta 3L/100km a 180km/h na autobahn.
Não pode gastar aquilo que não recebe. Mas o portugues é lixado.
Com papas e bolos se enganam os tolos …
“Governo afirma ter adotado medidas no valor de mais de 300 milhões de euros para reduzir o impacto da escalada dos preços”
Subtítulo do post: “Governo já “gastou” mais 300 milhões de euros”.
No “desconto no ISP” não gastou nada – reduziu no ISP para compensar o aumento do valor do IVA cobrado nos combustíveis resultante do aumento do preço. Manteve o valor dos impostos sobre os combustíveis (ISP + IVA), um dos mais altos da Europa.