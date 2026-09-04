E Porque Hoje é Sexta
Há um depoimento sincero de um importante americano que diz que o Lago Ontário se deveria chamar para os americanos, de Lago Otário. Muita gente bateu palmas... os que perceberam, claro! Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v971 [23MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Um soldado chegou a correr a uma encruzilhada na estrada e encontrou uma freira. Sem fôlego, pediu:
– Por favor, irmã, posso esconder-me por baixo das suas saias por um momento, eu explico-lhe o motivo mais tarde.
Um instante após, dois sargentos do Exército chegam a correr e perguntam à freira:
– Irmã, a senhora viu um soldado por aqui, a correr?
A freira respondeu:
– Ele foi por ali!
Após os dois sargentos desaparecerem na curva, o soldado saiu debaixo do hábito da freira e disse:
– Não lhe posso agradecer o suficiente, irmã, mas é que eu não quero ir para o Irão.
A irmã responde:
– Acho que posso compreender inteiramente o seu temor.
O soldado então disse:
– Espero que não me ache impertinente ou rude, mas a senhora tem um belo par de pernas.
Ao que a freira disse:
– Se você tivesse olhado um pouco mais para cima, teria visto um belo par de tomates; é que eu também não quero ir para o Irão!!!
Tenho um amigo que estava noivo há quase um ano e prestes a casar. Dizia-se feliz, mas sentia algum mal-estar relativamente à futura cunhada. Moça bonita, com 22 anos, sempre vestida com camisolas justas e, na maioria das vezes, sem sutiã.
Um dia, a moça telefonou-lhe e combinou um encontro, alegadamente para discutirem preparativos do casamento.
Mal se encontraram, ela começou a dizer-lhe que nutria por ele sentimentos muito fortes, que o desejava e que queria fazer amor com ele, pelo menos uma vez, antes que ele se casasse com a irmã.
Ele ficou sem palavras, incapaz de responder-lhe o que quer que fosse.
Então ela disse que ia subir para o quarto e que esperaria lá por ele.
Ele ficou paralisado, durante uns segundos, a vê-la subir as escadas e nisto, precipitou-se para a porta de entrada, abriu-a e correu em direção ao seu carro.
E, de repente, a surpresa. Toda a família da futura mulher estava junto ao carro e desatou a aplaudi-lo.
O futuro sogro, com os olhos rasos de água, abraçou-o e felicitou-o por ter passado com sucesso naquele pequeno teste. Disse que não quereria melhor marido para a filha e deu-lhe as boas-vindas à sua família.
E a moral da história é: guardar sempre os preservativos no porta-luvas do carro!
Uma velhinha viajava sozinha numa carruagem de um comboio. Numa das estações seguintes, entrou um tipo com quatro berços, cada um com o seu bebé.
Curiosa, a senhora olha para o homem, olha para os bebés e, ao cabo de alguns minutos, rompe o silêncio e pergunta:
- São todos meninos?
Responde o homem:
- Não, minha senhora. São três meninas e um rapaz.
E a velhinha:
- São seus filhos?
- Não, minha senhora. – diz-lhe o homem.
Insiste a velhota:
- Ah, então, são seus sobrinhos!
- Também não! – explicando de seguida – Mas eu esclareço, sou vendedor de preservativos e "isto" são reclamações de fabrico.
Diz o filho ao pai:
- Pai. Vou-me casar!
- Pede desculpa!
— Por quê?
- Pede desculpa!
- Não estou a entender!
- Apenas pede desculpa!!!
- Mas pai… Isso não tem lógica…
- Pede-me desculpas agora !! Carago !!!!!!!!
- Prontos… Se é isso que queres… Desculpa-me!
- Agora que aprendeste a pedir desculpa sem saber o motivo… Estás pronto para te casares…
Um certo rapaz está no portão do céu, à espera de ser admitido, enquanto São Pedro folheia o livro sagrado, a verificar toda a sua vida para ver se é uma pessoa de valor. Depois dum bom bocado, São Pedro olha severamente para o rapaz e diz:
– Não vejo nada que seja realmente mau na sua vida, mas também não há nada que seja realmente bom. Se me provar que fez algo realmente bom, poderá entrar.”
O rapaz pensou por alguns instantes e disse:
– Ahhh,… teve uma vez que ia pela estrada quando vi um gangue gigante de motards a meterem-se com uma miúda indefesa. Diminui a velocidade para ter certeza do que estava a acontecer. Vi uns 10 à volta dela a tentarem tirar-lhe as roupas.
Parei o carro, agarrei num bastão de beisebol e fui em direção ao líder do gangue, um tipo com um casaco de cabedal com um estampado de um tigre. Ele tinha uma corrente amarrada da orelha esquerda até ao nariz. Enquanto me aproximava dele, os membros do gang começaram a fazer uma roda à minha volta. Arranquei a corrente da cara do tipo e dei-lhe uma pancada com o meu bastão. O tipo foi pró chão com um só golpe.
Depois disso virei-me para todos e disse:
“Deixem esta miúda em paz. Vocês não passam dum bando de merdas! Voltem para as vossas casas antes que eu perca a paciência e acabe de vez com a vossa raça, seus animais!”
São Pedro, realmente impressionado, perguntou:
– E quando é que isso aconteceu?
– Bom, faz uns cinco minutos.
Vídeos
Sabalenka dá uma dura no jornalista: "Pensa antes de dizeres alguma coisa".
Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’
“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”
Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026
A obra está atrasada, mas os trolhas estão em forma
Will that house ever be finished? pic.twitter.com/FQqNbaihs1
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 3, 2026
Grande balanço nessa tacada
What was the last one, an earthquake? pic.twitter.com/izkiOMHJi2
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 4, 2026
O tombo foi forte, mas foi animado, pelo sorriso da malta
He has to renew his driver's license 😳😂 pic.twitter.com/XHeRL02BUH
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 3, 2026
Fantástico, 9 dias depois ainda se consegue salvar pessoas
2 Orang Dievakuasi Selamat Dari Banjir Bandang Nepal-Tibet Setelah 10 Hari
Dari Operasi SAR Terowongan PLTA Trishuli-3A di Rasuwa,
Data Survivor : • Sanjay Sah (30), Koiladi-8, Saptari • Kabir Maharjan (45), Balkumari-3, Kathmandu pic.twitter.com/NeqXSKGGgN
— NyxNara (@NaraSenyap) September 4, 2026
Até o cão está farto de estar só a ver
Some want to escape, while others wish to be tied to that leash pic.twitter.com/ZBQCyx0qr9
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 3, 2026
Um hostel em Bangkok tem sinais de... muita "ação"
Hostel in Bangkok be like If there are signs, it's because there's a war Do people do it often that it is banned? pic.twitter.com/tIrVC7NXyO
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 3, 2026
Esta é a chamada energia wireless... ajuda sem tocar
New Law of Physics: Contactless Energy Transfer pic.twitter.com/rdXHo9zwT2
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 2, 2026
O foco é complicado deste ponto de vista
I hadn't planned on playing pool, but when I walked into the pool hall and saw the scene, I felt the urge to become a professional player pic.twitter.com/yWXGicmq0S
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 2, 2026
Adeptos do Barcelona confundem Rafinha "Não sou o Raphinha, sou uma mulher"
La imagen de la vergüenza en la Ciutat Esportiva. Ya no son solo las malas formas de la señora que se planta delante del coche, los gritos de los niños llamándola de todo menos por su nombre. Se parece a Raphinha, pero confundirla y tratarla así… pic.twitter.com/Iisp5TVqPO
— Ángel B. Gallardo (@angelbgallardo) September 3, 2026
Deve ter doído.
Listen to how the bird is laughing in the background pic.twitter.com/JPyAHEfh4o
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 2, 2026
Lewis Hamilton chega a Monza com o seu "novo" Ferrari F40
LEWIS HAMILTON ARRIVED AT MONZA AND HE DIDN'T COME TO PLAY😅😅.
Media day today, and the paddock expected a normal van arrival.
Lewis came driving HIS OWN FERRARI F40. The same one that was sitting in dust for 30 years that Ferrari Maranello just brought back to life for him.…
— Neon Blitz 🇰🇪 (@neon_blitzKe) September 3, 2026
Para grandes males... grandes remédios
Big problems, big solutions!
Dude, I don't think tonight's going to go well for you. pic.twitter.com/6uMAK4283T
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 1, 2026
Pelo menos estava entretida
When you reach a certain age and start to miss the golden years of your youth pic.twitter.com/bshWR5osrz
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 1, 2026
Adama Traoré explica a sua contratação com 55 vezes a palavra "basicamente"
Adama Traoré explica, básicamente, cómo fichó por el Deportivo de A Coruña. pic.twitter.com/ZrUFDh4QUA
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 2, 2026
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eheheheh mto bom!!!