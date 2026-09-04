Nvidia lança ferramenta gratuita que transforma PCs inativos num supercomputador de IA

A Nvidia acaba de apresentar o PAIR, um software gratuito que interliga computadores inativos para processar tarefas locais de inteligência artificial (IA). Uma revolução no processamento doméstico?

Como funciona o PAIR, novo software da Nvidia

Ao contrário do que o nome "Personal AI Router" possa sugerir, o PAIR não é um router físico, mas sim uma ferramenta open-source. Este software deteta os computadores compatíveis na rede doméstica e une-os para executar fluxos de trabalho complexos de IA local, utilizando plataformas como o Ollama ou o LM Studio.

Embora o foco principal sejam as placas gráficas Nvidia GeForce (da série RTX 20 ou superior), o sistema também é compatível com processadores Apple M4 ou mais recentes.

A grande vantagem desta abordagem é o aproveitamento de recursos quando os dispositivos estão inativos, evitando qualquer perda de desempenho nas tarefas diárias. Ao distribuir o processamento por várias máquinas, o utilizador consegue acelerar a execução de tarefas complexas de IA, evitando congestionamentos num único chip gráfico.

O poder computacional pode estar escondido em sua casa

Durante a apresentação do projeto, a marca exemplificou com um cenário familiar onde vários membros possuem portáteis e desktops potentes. Juntos, estes equipamentos podem somar mais de uma centena de teraflops de processamento que, habitualmente, são desperdiçados.

Este ecossistema descentralizado adapta-se em tempo real, permitindo que um computador saia da rede de processamento assim que o utilizador decida, por exemplo, iniciar um jogo de forma autónoma.

No que diz respeito à segurança, a Nvidia implementou um sistema rigoroso para garantir a privacidade dos dados. A ligação entre os computadores é validada através de um código de seis dígitos e protegida por mTLS (Mutual Transport Layer Security), criando um canal de comunicação totalmente encriptado e seguro.

O PAIR já está disponível em fase beta para sistemas operativos Windows, Linux e macOS, prometendo ser uma excelente opção para quem pretende criar o seu próprio centro de dados doméstico.

A par deste lançamento, a gigante tecnológica anunciou ainda parcerias com três aplicações de agentes de IA: Perplexity Portable Computer, Hermes Agent e OpenClaw. Estas ferramentas passam agora a disponibilizar um processo de instalação muito mais simples no Windows quando associadas a GPUs da Nvidia.

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