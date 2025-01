Fã comprou todos os McLaren Senna LM feitos para os EUA para ser o único a conduzi-lo

Apenas cinco de 20 unidades do modelo Senna LM da McLaren foram produzidas para serem enviadas para os Estados Unidos. Um milionário comprou-as todas, de modo a ser o único a conduzi-las.

As fabricantes de carros de luxo sabem que a exclusividade conquista os seus clientes. Contudo, esta venda curiosa surpreendeu até a direção da McLaren, segundo o jornal Marca.

Em 2018, a McLaren apresentou o McLaren Senna, um supercarro com o qual a marca prestou homenagem ao campeão brasileiro. Com 500 unidades previstas, a marca tinha um trunfo: uma edição especial chamada "Le Mans" (LM), com um visual ainda mais desportivo. Desta, a McLaren produziria ainda menos, apenas 20 unidades.

Pela exclusividade que queria depositar-lhe, dessas 20, apenas cinco seriam adaptadas às especificações americanas e enviadas para os Estados Unidos.

Apesar de o McLaren Senna básico ter sido muito bem recebido, a edição especial "Le Mans" foi ainda mais. O preço do primeiro foi de 900.000 euros e o do segundo não é conhecido.

Com apenas cinco unidades previstas para os Estados Unidos, a McLaren foi surpreendida por um milionário que lhe disse que ia ficar com todas, aquando de uma chamada para vender apenas uma delas, em 2019.

O milionário da Florida, cuja identidade não foi revelada, garantiu que mais ninguém naquele canto do mundo iria conduzir um carro como o seu, pelo menos até a marca permitir a sua venda no mercado de segunda mão.

Além de um design mais agressivo e aerodinâmico do que o McLaren Senna de base, a edição "Le Mans" extraía um pouco mais de desempenho do motor V8 twin-turbo de 4.0 litros e 800 cv.

O Senna LM apresentava jantes concebidas pela OZ, revestimento do capô banhado a ouro de 24 quilates para suportar as elevadas temperaturas do motor, quatro saídas de escape com acabamento dourado e pistões modificados para uma potência de 845 cv.