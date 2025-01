Windows 11 a funcionar com apenas 184 MB de RAM?

O Windows 11 é o mais recente sistema operativo da Microsoft e trouxe várias novidades e melhorias em relação ao Windows 10. Este sistema tem como requisitos mínimos pelo menos 4 GB de RAM e 64 GB de memória de armazenamento. Será possível ter a funcionar com apenas 184 MB de RAM?

Sim, é verdade! Foi possível colocar em funcionamento o Windows 11 num sistema com apenas 184 MB de RAM. Tal feito foi conseguido com o projeto Tiny11, que é uma versão não oficial e modificada do Windows 11 projetada para funcionar em computadores com hardware modesto, reduzindo significativamente os requisitos do sistema.

Segundo a informação do programador NTDEV, criador do Tiny11, ter o Windows 11 a rodar num sistema com apenas 184 MB de RAM é algo fantástico. De referir que o Tiny11 foi executado em modo de segurança e com e com 400 MB de memória virtual.

O sistema funciona, mas é difícil executar qualquer tipo de aplicação ou serviço dentro do mesmo. No entanto, ficou "demonstrado" que com menos de 200 MB, pelo menos o sistema operativo consegue arrancar e ter disponível a interface gráfica.