Esta é a “melhor altura” para comprar um carro elétrico usado

Apesar de serem relativamente recentes, quando comparados com os carros com motor de combustão interna, os carros elétricos já enchem as medidas a muitos consumidores. Para aqueles cujo entrave reside no preço, saibam que "nunca houve melhor altura" para comprar um carro elétrico usado.

De acordo com Chris Plumb, especialista em carros elétricos da empresa Cap HPI, especializada em avaliação de veículos, alguns modelos a bateria já "não podem ficar mais baratos".

Ao Autocar, o especialista da Cap HPI disse que o preço de venda ao público de um automóvel elétrico com três anos é, atualmente, 8,5% inferior ao de um veículo equivalente a gasolina ou diesel. Para os veículos com quatro anos, a diferença aumenta para 14%.

Segundo o especialista, atualmente, os carros elétricos usados são significativamente mais acessíveis do que os seus equivalentes com motor de combustão interna. Afinal, os valores associados aos primeiros caíram para metade, desde setembro de 2022, independentemente da sua idade ou quilometragem.

Conforme partilhado por Chris Plumb, este é o resultado da oferta e da procura, uma vez que a participação dos elétricos no mercado de carros novos disparou durante a pandemia. Agora, como muitos desses carros a saírem das frotas das empresas e dos acordos de financiamento, a oferta de modelos em segunda mão está a aumentar.

Todos os meses estamos a estabelecer novos recordes nos volumes mensais [de carros elétricos] que estão a entrar no mercado, o que não é uma surpresa, porque tudo remonta aos registos de automóveis novos de há três ou quatro anos.

O especialista disse, ao mesmo órgão de comunicação social, que a queda nos preços dos usados pode, também, ser atribuída aos incentivos oferecidos pelas fabricantes na compra de carros elétricos novos.

Descontos nos carros novos, condições de financiamento preferíveis, por vezes um carregador gratuito incluído no pacote... quando se olha para a oferta de novos em comparação com os produtos quase novos ou as ofertas de usados, a nova oferta parece por vezes muito mais atrativa.

Na sua perspetiva, "nunca houve uma melhor altura para comprar um carro elétrico, devido aos descontos que estamos a ver nos carros novos e à boa relação qualidade/preço que os usados oferecem".

Mais do que isso, "alguns destes veículos não podem ficar mais baratos, por isso, é possível que o seu valor aumente com o tempo, à medida que a procura dos consumidores aumenta".