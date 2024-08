Jogos Olímpicos: atletas da Coreia do Norte não receberam o Galaxy Z Flip 6 da Samsung

Os atletas que estão a participar nos Jogos Olímpicos deste ano, em Paris, estão a ser presenteados com um Galaxy Z Flip 6 da Samsung, uma das principais parceiras da competição. Contudo, os atletas da Coreia do Norte não estarão a receber os smartphones da empresa sul-coreana.

Este ano, a Samsung é uma das principais parceiras dos Jogos Olímpicos de Paris, pelo que os seus mais recentes smartphones Galaxy Z Flip 6 estão a ser oferecidos a todos os atletas que competem nas provas.

Aparentemente, contudo, há exceções. O Comité Olímpico Internacional confirmou que os smartphones foram enviados para a aldeia olímpica, mas, mais tarde, informou que os atletas norte-coreanos não os tinham recebido. Segundo a imprensa, não se sabe ao certo para onde terão ido os dispositivos.

Dispositivos da Samsung não chegaram às mãos dos atletas norte-coreanos

As autoridades sul-coreanas afirmaram, na quinta-feira, que o fornecimento de smartphones Samsung aos atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Paris violaria as sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra o país devido ao seu programa nuclear e de mísseis.

De acordo com a informação partilhada pelo Ministério das Relações Estrangeiras da Coreia do Sul, os smartphones estão entre os itens proibidos pela Resolução 2397 do Conselho de Segurança, aprovada em 2017, que proíbe o fornecimento, a venda ou a transferência para a Coreia do Norte de "todas as máquinas industriais".

A resolução não faz distinção entre o Governo da Coreia do Norte e os cidadãos norte-coreanos, pelo que as autoridades da Coreia do Sul deixaram claro que os smartphones seriam proibidos, independentemente da forma como entrassem no país.

Segundo Lee Jaewoong, porta-voz do Ministério das Relações Estrangeiras da Coreia do Sul, seria "fundamental impedir que os produtos proibidos entrassem na Coreia do Norte", acrescentando, sem grandes detalhes, que o Governo sul-coreano está a fazer "os esforços diplomáticos necessários" para garantir que as sanções sejam cumpridas.

Esta questão surgiu, também, durante os Jogos Olímpicos de inverno de 2018 na Coreia do Sul, onde os norte-coreanos se recusaram a receber dispositivos Samsung que o comité organizador tinha oferecido sob a condição de os devolverem antes de regressarem a casa, de acordo com funcionários sul-coreanos.

A Coreia do Norte enviou 16 atletas para os Jogos Olímpicos de Paris para competirem em sete modalidades.