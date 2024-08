E Porque Hoje é Sexta

A mulher estava em coma, nos cuidados continuados, e as enfermeiras davam-lhe banho.

Enquanto lhe lavavam a xareca, notaram uma reação no gráfico do monitor de sinais vitais. Foram então até ao marido, explicaram o que havia acontecido e disseram:

– Pode parecer loucura, mas talvez um pouco de sexo oral possa trazer a sua mulher de volta do coma.

O marido estava meio-desconfiado com a conversa, mas elas tanto insistiram que ele lá foi.

As enfermeiras levaram-no até ao quarto e explicaram que os deixariam a sós, para que tivessem mais privacidade, mas permaneceriam a monitorizar os aparelhos para acompanhar a reação da paciente.

Após alguns minutos, soou o alarme do monitor dos sinais vitais da mulher, e o gráfico tornou-se uma reta: nada de pulso, nada de batimentos cardíacos! As enfermeiras correram para o quarto, desesperadas, e perguntaram ao marido:

– O que aconteceu??!

E ele:

– Não sei… acho que ela se engasgou.