Jogabilidade de Unknown 9: Awakening desvendada

A aventura narrativa Unknown 9: Awakening, aproxima-se da sua data de lançamento e como tal as novidades vão surgindo, aumentando as expetativas em redor do jogo. Venham conhecer um pouco da sua jogabilidade.

Unknown 9: Awakening é um jogo de aventura e ação que se apoia numa narrativa forte e dramática, em desenvolvimento pela Reflector Entertainment.

Em Unknown 9: Awakening, o jogador controla Haroona, uma jovem dotada de uma conexão única com a Fold (uma Quaestor), uma dimensão misteriosa que se sobrepõe à nossa.

Haroona aprenderá a dominar a sua ligação única ao Fold e que lhe permite canalizar os seus poderes no nosso mundo... Mas estes poderes não passam despercebidos e Haroona passa a ser o alvo de uma fação renegada conhecida como os Ascendants, que quer usar o Fold para alterar o rumo da história humana.

Ela vai aprender a canalizar o seu poder para o mundo e embarcará numa jornada pelo globo para proteger esse conhecimento de cair nas mãos erradas.

Foi recentemente revelado um trailer de Unknown 9: Awakening com oito minutos de duração e que ilustra a jogabilidade que iremos encontrar no jogo, quando for lançado este Outono. O vídeo é narrado por Christophe Rossignol, Diretor Criativo da Refletor Entertainment.

Christophe descreve a exploração e os diferentes estilos de combate existentes no videojogo, do mais discreto ao mais destrutivo, e usa a mecânica de stepping, onde Haroona assume o domínio dos seus inimigos e coloca-os em posições táticas para ganhar vantagem na batalha.

O vídeo também mostra alguns locais para onde Haroona irá viajar, como o deserto da Mauritânia ou a selva profunda da Índia, e apresenta algumas habilidades iniciais do videojogo desbloqueadas durante o jogo para um jogador, que dá um novo e agradável sabor desta aventura global.

Unknown 9: Awakening será lançado este outono de 2024 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC via Steam.