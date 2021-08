Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros

A introdução de portagens irá ter um impacto negativo no comércio externo português. A Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) diz que custo das exportações portuguesas vai subir entre 5% e 8% com medida tomada por razões ambientais. De acordo com a própria Antram, tendo como base preços praticados noutras estradas espanholas, haverá um aumento de 90 euros por cada camião que faça a travessia entre Vilar Formoso e a fronteira de Irún e de 60 euros entre Madrid e a fronteira do Caia.