Tal como outra qualquer versão do sistema da Microsoft, o Windows 11 tem atualizações constantes e que procuram corrigir problemas e trazer novidades. É desta forma que mantém tudo atualizado e livre de problemas.

Da mesma forma, muitos utilizadores podem precisar de colocar em pausa estas atualizações, por várias razões. Assim, hoje explicamos a forma mais simples de colocar em pausa as atualizações do Windows 11.

A questão das atualizações do Windows 11 nem sempre é pacifica e livre de questões. Muitos querem controlar de forma firme como e quando estas são instaladas, não deixando espaço à Microsoft para conseguir gerir todos estes processos que na verdade são essenciais.

O novo sistema da Microsoft vem com toda esta carga associada e a gigante do software continua a dar aos utilizadores algum controlo sobre estes processos. O mais importante deles é mesmo a possibilidade de colocar em pausa, algo que se pode fazer rapidamente e sem problemas.

Devem começar por abrir as Definições e aqui dentro escolher a opção Windows Update. Fará abrir de imediato a área associada às atualizações do Windows 11, onde vão estar presentes várias opções e configurações que podem ativar.

A que procuram chama-se Colocar em pausa as atualizações e tem disponível apenas uma opção, com o valor 1 semana. Esta irá parar estes processos durante 1 semana e manter longe do Windows 11 qualquer novidade para o sistema da Microsoft. Esta date de validade será mostrada.

A interface irá de imediato mostrar esta nova realidade do Windows 11 e durante esse período não vai ser procurada qualquer atualização do sistema. Podem também mudar este estado ao carregar no botão para retomar as atualizações.

Tal como acontecia noutras versões, seria esperado um controlo ainda maior e por mais tempo de pausa. A Microsoft entendeu o contrário e assim limitou o tempo disponível a 1 semana, que pode ser renovada periodicamente pelo utilizador.