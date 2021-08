São cada vez mais comuns as histórias insólitas que envolvem tecnologias, especialmente smartphones. A última chega-nos de dos Estados Unidos da América, onde a companhia aérea Alaska Airlines foi obrigada a evacuar um dos seus aviões por causa de um smartphone Samsung Galaxy A21 se ter incendiado.

O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira e teve origem na cabine do avião. Vamos conhecer melhor o que se passou.

Incêndio num Galaxy A21 leva a evacuação de um avião

Um smartphone que se encontrava na cabine de um avião da companhia Alaska Airlines, incendiou-se na noite desta segunda-feira. Como consequência, o incidente levou a que o avião, que tinha vindo de New Orleans, aterrasse em Seattle de emergência.

De acordo com o que foi indicado por Perry Cooper, porta-voz do porto de Seattle, ao The Seattle Times, o equipamento era um Samsung Galaxy A21. Segundo Cooper:

Depois de muito pesquisar, posso dizer que o telefone ficou queimado para além do seu reconhecimento. No entanto, durante uma entrevista com as nossas autoridades do porto de Seattle, foi referido que o telefone era um Samsung Galaxy A21. Mais uma vez, não foi possível confirmar apenas a olhar para os restos do dispositivo.

Por sua vez, num e-mail enviado ao The Verge, um porta-voz da Samsung esclarece que "Na Samsung, a segurança é uma prioridade. Estamos cientes da situação e a elaborar uma investigação completa."

Um porta-voz da Alaska Airlines disse ao The Verge que a tripulação do avião usou os extintores de incêndio e um saco de contenção de bateria para "impedir que o telefone fumegasse". Os passageiros foram depois evacuados do avião através de escorregas de evacuação "devido às condições enovoadas dentro da cabine". Dois passageiros foram ainda levados para o hospital local.

O utilizador do Twitter @Madddzh foi um dos passageiros que relatou na rede social o que vivenciou:

Para já ainda não foi apurado o motivo deste incidente, no entanto é provável que o problema esteja relacionado com a bateria do telefone.