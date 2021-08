Apesar de não ser visível, muitas vezes os nossos equipamentos estão a ser controlados remotamente, por várias razões. As provas disso são muitas e todos conhecem histórias onde essa situação já aconteceu.

Uma nova confirmação chegou da Samsung, com a marca a mostrar que pode bloquear remotamente qualquer uma das suas Smart TV. Fê-lo recentemente na África do Sul para dar resposta a um problema que aconteceu nos seus armazéns no país.

Qualquer Smart TV da Samsung tem presente uma função que poucos conhecem e que ainda menos usaram. Chama-se TV Block e permite à empresa coreana bloquear e inutilizar remotamente qualquer um destes equipamentos, sem a intervenção do utilizador.

Basta que a televisão seja ligada à Internet, algo normal nos dias de hoje, para que a validação e o bloqueio seja realizado. É uma funcionalidade em que apenas é necessário o número de série para que possa ser usada pela Samsung.

Foi a própria empresa que recordou a todos na Internet que as suas Smart TVs têm esta capacidade. Surgiu na resposta a problemas recentes na África do Sul, onde a Samsung teve alguns dos seus armazéns assaltados durante motins que aconteceram.

Munida dos números de série das suas Smart TVs, a Samsung fez uso das capacidades das suas televisões e procedeu ao seu bloqueio. Desta forma garante que mesmo que não as consiga reaver, não podem ser usadas por ninguém e o roubo perde o seu propósito original.

Algo que a Samsung não revelou foi a forma direta como o terá feito. Sabemos que tinha presente informação sobre cada uma das televisões, algo que o utilizador não tem normalmente presente. Não se sabe também se qualquer um pode ativar esta funcionalidade.

Mesmo não sendo conhecida e anunciada pela Smasung, esta é uma excelente medida de segurança, quer para a empresa quer para os utilizadores finais. Protege uma Smart TV de forma simples, bastando ter o número de série para poderem agir.