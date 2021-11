É oficial! Portagens vão subir 1,83% a partir de 1 de janeiro de 2022

Além da subida dos combustíveis, da energia, há agora também a informação oficial que as portagens vão subir 1,83% a partir de 1 de janeiro de 2022.

De relembrar que em 2020 e 2021 os preços das portagens não foram alterados.

A fórmula usada pelo INE indica aumento do preço das portagens

O preço das portagens nas autoestradas vão aumentar 1,83% em 2022. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) que divulgou recentemente que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu em outubro 1,8% face a período homólogo e 0,3 pontos percentuais em relação a setembro. O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação homóloga de 1,1% (0,9% em setembro).

A variação mensal do IPC foi 0,5% (0,9% no mês precedente e 0,1% em outubro de 2020). A variação média dos últimos doze meses foi 0,8% (0,6% em setembro). O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 1,8%, taxa superior em 0,5 p.p. à do mês anterior e inferior em 2,3 pontos percentuais (p.p.) ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em setembro de 2021, esta diferença foi 2,1 p.p.). O IHPC registou uma variação mensal de 0,4% (0,8% no mês anterior e -0,1% em outubro de 2020) e uma variação média dos últimos doze meses de 0,4% (0,2% no mês precedente).

A fórmula [usada pelo INE] que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97. Esta fórmula estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Em 2020 e 2021 os preços das portagens não foram alterados, após quatro anos consecutivos. Em 2019 as portagens nas autoestradas aumentaram 0,98%, depois de aumentos de 1,42% em 2018, de 0,84% em 2017 e de 0,62% em 2016.

Em Portugal as autoestradas têm dois sistemas de portagem diferentes: pórtico e cabines de portagens. A melhor forma de pagar as portagens em ambos os sistemas é com um identificador eletrónico. O sistema de portagens eletrónico permite a identificação de veículos no momento da passagem no pórtico.

