E-Bikes Eleglide T1 e T1 Step-Thru, uma ajuda elétrica no momento de andar de bicicleta

As bicicletas elétricas são hoje uma opção para cada vez mais pessoas, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, para muitas das suas deslocações diárias, abdicando do carro ou transportes públicos. Mas também por quem gosta de passear, mas precisa de uma ajuda extra, principalmente para enfrentar as subidas que se multiplicam pelo país inteiro.

Hoje trazemos duas opções que variam essencialmente no design, as E-Bikes Eleglide T1 e T1 Step-Thru.

E-bikes Eleglide T1 e T1 Step-Thru

As e-bikes Eleglide T1 e T1 Step-Thru apresentam-se com especificações muito semelhantes. Têm como características principais as rodas de 27,5" CTS, sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano e sistema de suspensão hidráulico, com bloqueio.

A bateria das bicicletas é de 450Wh e o motor tem uma potência de 250W, sendo que pode atingir uma velocidade máxima de 25km/h. A autonomia pode ir até aos 100 km/h e suportam um peso máximo de 120 kg.

Ambas as bicicletas são em liga de alumínio e pesam 26 kg e têm a bateria posicionada colocada no quadro, incluem um pequeno suporte sobre a roda traseira, mas o modelo T1 Step-Thru não tem a barra superior do quadro, podendo ser melhor para algumas pessoas. Nenhuma é dobrável, no entanto, o selim e o guiador são ajustáveis em altura.

A ebike Eleglide T1 está disponível em pré-venda, por um preço promocional de 899,99€. Pode ainda utilizar o código de desconto 6APM60US para um desconto adicional de 5€. Da mesma forma, a ebike Eleglide T1 Step-Thru está disponível por 949,99€ (ou 944,99€ com o código 6APM9TSG).

A entrega é feita rapidamente e de forma gratuita, já que é enviado a partir de armazém europeu.

Eleglide T1 & T1 Step-Thru