Dieselgate: Antigo diretor da Audi declara-se culpado

Apesar de já terem passados alguns anos, o escândalo batizado de "DieselGate" contínua na memória de todos. Houve proprietários de veículos que foram compensados, mas há ainda muitos processos a decorrer. A mais recente atualização do caso Dieselgate vem do antigo diretor da Audi que se declarou culpado.

DieselGate: 11 milhões de veículos das marcas do grupo

Rupert Stadler, antigo diretor-executivo da Audi, filial da Volkswagen, está a ser julgado na Alemanha no caso Dieselgate. De relembrar que a Volkswagen admitiu ter instalado dispositivos em 11 milhões de veículos das marcas do grupo que os faziam parecer menos poluentes em testes de laboratório.

Stadler a admitiu, no tribunal de Munique, ser culpado no escândalo dos motores diesel manipulados. Rupert Stadler disse que "aceitou" que os veículos fossem colocados à venda com ‘software’ não autorizado. Além disso, "falhou" em informar os parceiros da Volkswagen, segundo a declaração lida pela advogada, Ulrike Thole-Groll. Stadlera é o principal arguido no primeiro processo penal deste caso.

Do que se sabe, Rupert Stadler aceitou declarar-se culpado no caso Dieselgate. Em troca de uma confissão total das acusações, poderá receber uma pena mais leve do que os dez anos de prisão. De referir também que o antigo diretor da Audi não é acusado de fraude, mas sim de ter conhecimento que estava a ser instalado software ilegal e de não ter feito nada para o impedir. A sentença do tribunal deverá ser conhecida no próximo mês, podendo o antigo diretor da Audi receber uma pena de prisão suspensa até dois anos e pagar uma multa de 1,1 milhões de euros.

O caso Dieselgate afetou cerca de 125 mil automóveis do grupo Volkswagen em Portugal. Após 6 anos de espera, a decisão do tribunal italiano foi um marco muito importante. A Volkswagen já compensou clientes nos EUA, na Austrália, na Alemanha e em Espanha, mas mantém recusa em indemnizar os restantes europeus lesados pela manipulação dos testes às emissões dos carros.