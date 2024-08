Depois dos fogos nos carros elétricos, agora foi um Tesla Semi a arder numa estrada dos EUA

Os carros elétricos têm estado sob escrutínio nos últimos tempos, em especial devido aos fogos que têm surgido. As causas mais recentes parecem apontar para problemas nas baterias e agora há mais um caso a reportar: um Tesla Semi ardeu completamente e de forma quase espontânea numa estrada dos EUA.

Tesla Semi ardeu numa estrada dos EUA

Um incidente preocupante ocorreu na Califórnia, Estados Unidos. Um dos camiões Semi da Tesla pegou fogo repentinamente perto de um desfiladeiro. Os bombeiros não tiveram outra alternativa senão fechar completamente a estrada quando não conseguiram extinguir o incêndio. O evento levantou mais uma vez dúvidas sobre a segurança dos carros e camiões elétricos.

O fogo foi tão intenso que os bombeiros lutaram muito para o controlar. No entanto, apesar de todos os esforços, as chamas não puderam ser totalmente extintas e o fumo afetou gravemente a qualidade do ar na área.

O camião Tesla Semi é conhecido como um dos exemplos mais inovadores de tecnologia de veículos elétricos no setor dos veículos pesados, com a sua enorme bateria que oferece uma autonomia de 804 quilómetros. O modelo chamou a atenção e é atualmente testado em operações comerciais limitadas, servindo empresas como a PepsiCo. No entanto, este incidente levanta questões sobre a segurança do Tesla Semi.

Incêndio no camião elétrico sem causa

A causa exata do incêndio é desconhecida de momento, e a Tesla e o CEO Elon Musk ainda não comentaram o assunto. No entanto, o incidente reacendeu as preocupações sobre os riscos de incêndio associados às baterias de iões de lítio nos veículos elétricos.

Devido à sua maior densidade energética em comparação com as baterias de veículos tradicionais, as baterias de iões de lítio podem ser extremamente difíceis de controlar em caso de incêndio.

Os padrões de segurança dos veículos elétricos, especialmente no segmento dos grandes e pesados, estão agora sob escrutínio. Resta saber como a Tesla irá responder a este incidente e que precauções tomará no futuro.