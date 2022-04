Ao longo dos últimos meses os rumores sobre uma novidade importante a ser apresentada pela DeLorean Motor Company têm crescido. A icónica marca prepara um novo carro e que deverá ser o seu regresso ao mercado.

Agora, e depois de termos conhecido um pouco mais sobre esta futura proposta, temos ainda mais informações. O novo DeLorean vai ser apresentado no dia 18 de agosto, com todas as novidades que estão a ser preparadas.

Ainda não se sabe muito sobre o novo DeLorean que a DMC está a preparar. Esta é a marca icónica que nos trouxe o carro do conhecido filme Regresso ao Futuro e que pretende agora repetir o feito com a sua próxima proposta.

Depois de muitos anos de problemas, a DMC parece agora estar novamente numa posição de regresso ao mercado. Para isso prepara uma proposta interessante e que cativará os consumidores, concorrendo numa área do mercado automóvel que está ainda por explorar.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022

Este novo super carro deverá manter alguns elementos icónicos como as portas asa de gaivota, que o caraterizavam anos 80. À parte disso, e por ter sido criado em conjunto com o estúdio Italdesign, esperam-se linhas modernas e cativantes.

Algo que a DMC vem a falar há muitos anos é a possibilidade deste novo DeLorean ser um carro elétrico. As publicações feitas são óbvias e apontam para que esta possa ser a realidade que todos esperam para o novo carro da marca.

O mais interessante mesmo é o anúncio da data preparada para a apresentação do novo DeLorean. A DMC aponta para o dia 18 de agosto a sua revelação, em todo o seu esplendor, com as linhas icónicas, mas com uma pitada de modernidade e inovação.

Esta será uma proposta par competir num mercado que está cada vez mais rico e mais interessante. A Tesla não está já sozinha e tem concorrência forte na faixa de mercado onde posiciona os seus modelos mais caros. Resta saber o que a DMC prepara e como irá o mercado reagir a ela.