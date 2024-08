Cybertruck: condutor morre no primeiro acidente fatal da pick-up elétrica da Tesla

Um condutor morreu no que se acredita ser o primeiro acidente fatal registado com a Cybertruck da Tesla.

Apesar de ser visivelmente robusta e já ter sido submetida a criativas "torturas", a Cybertruck da Tesla não foi vendida como indestrutível, tendo já sido registados alguns acidentes.

Contudo, nas estradas há alguns meses, a Cybertruck parecia estar a portar-se bem no que à proteção dos ocupantes do veículo diz respeito. Apesar das colisões, os condutores ficavam apenas com escassas mazelas.

Desta vez, a história conta-se de outra forma. Conforme relatado por agentes da polícia estadual, ontem à noite, em Chambers County, no Texas, a Cybertruck terá perdido o controlo por uma razão desconhecida, saído da estrada e batido numa conduta de betão.

Após o acidente, a pick-up elétrica ter-se-á incendiado e o condutor, cuja identidade não foi divulgada, terá morrido no local, segundo a imprensa.

Também de acordo com a imprensa, a polícia está a investigar as causas do acidente, que terá sido o primeiro acidente fatal registado com a Cybertruck da Tesla.

Apesar do infortúnio, a Tesla tem um historial impressionante de testes de colisão, tendo vários veículos a liderar em matéria de segurança, segundo ressalvado pelo Electrek.

De facto, apesar de a pick-up elétrica ainda não ter sido submetida a testes de colisão por terceiros, a fabricante americana já indicou que espera que ela seja e que ateste qualidade.