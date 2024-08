Conhece o programa de assistência a teclados para o MacBook?

A Apple, quando as coisas não correm bem, ativa os seus programas de assistência. Com isto os utilizadores que foram visados com problemas nos dispositivos defeituosos podem ter assistência gratuita. Como tal desde junho de 2018 a empresa de Cupertino tem um programa para substituir os teclados "defeituosos" dos modelos MacBook, MacBook Air e MacBook Pro fabricados a partir de 2015. Se é o seu caso, leia o artigo.

O que se passou com o teclado borboleta?

Corria o ano de 2015 quando a Apple teve a "brilhante" ideia de trocar a tecnologia dos seus teclados nos portáteis. Isto porque desde 2012, os MacBook, MacBook Air e MacBook Pro, utilizavam um confiável sistema chamado o mecanismo "scissor" (tesoura, em português) nos teclados. Era muito bom e tinha um toque agradável, certo.

O teclado tesoura era um sistema onde os botões eram anexados ao teclado através de duas peças de plástico, que realizavam um movimento de encaixe em formato de X, como se fosse um par de tesouras. O "problema" para a Apple era a espessura.

Para tentar diminuir o espaço ocupado pelos teclados, a empresa, como referido em cima, lançou a tal tecla butterfly (borboleta, em português) em 2015. Logo no lançamento e nos primeiros contactos, os utilizadores reclamaram. Era um teclado "pegajoso", pouco preciso, tinha demasiado atrito e o toque era tosco. As avarias não tardaram a aparecer.

Desta escolha (errada) a Apple foi mesma levada a tribunal, numa ação coletiva, em maio de 2018.

Com tantas queixas, a gigante de Cupertino abriu no mesmo ano um programa de assistência a teclados para os MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

Apple aceitou pagar a cada proprietário dos MacBook com teclado borboleta

O tribunal deu razão aos queixosos e emitiu uma ordem de pagamento no passado dia 27 de junho de 2024, com pagamentos programados para serem emitidos para reivindicações aprovadas até agosto de 2024. No acordo proposto pela Apple e aprovado pela justiça, a empresa concordou em pagar um total de 50 milhões de dólares.

No dia 3 de agosto, finalmente a Apple começou a pagar a quem se queixou. Os que estão elegíveis para receber esta "compensação" receberam e-mails sobre o processo lá atrás em dezembro de 2022. Portanto, se não recebeu... não foi contemplado. Contudo, não está perdida a hipótese de ver o seu Macbook com um teclado novo.

Como posso trocar o teclado do meu Macbook?

Bom, este é o ponto que interessa perceber, pois há muitas pessoas a irem trocar o teclado por conta própria. E estão elegíveis pelo programa da Apple.

Como posso saber se estou elegível para o programa de assistência a teclados para o MacBook, MacBook Air e MacBook Pro?

A Apple concluiu que uma pequena percentagem dos teclados em alguns modelos do MacBook, MacBook Air e MacBook Pro poderá apresentar um ou mais dos seguintes comportamentos:

As letras ou caracteres são repetidos inesperadamente

As letras ou caracteres não são apresentados

Uma ou mais teclas parecem "encravadas" ou não respondem de forma consistente