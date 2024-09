Apple volta a subir os preços e trocar a bateria do iPhone 16 Pro ficou mais caro

Com o novo iPhone 16, a Apple terá alterado parte do hardware, com novas capacidades e particularidades. A prova disso parece chegar agora, com os novos preços para substituição da bateria no caso do iPhone 16 Pro e Pro Max. É uma nova subida de preço, para ter um componente essencial trocado e com uma nova vida.

A Apple aumentou o preço do serviço de reparação de baterias do iPhone 16 Pro e Pro Max . Agora, a substituição da bateria de qualquer um dos telefones custará 119 dólares, o que representa um aumento de 20 dólares em relação à taxa anterior.

O preço mantém-se o mesmo para os modelos base e Plus, bem como para os telefones do ano passado. Tal como acontece em outras áreas, os modelos com hardware mais elevado tem preços mais altos, como que a torná-lo ainda mais exclusivo.

De acordo com a página de reparação e serviço do iPhone da Apple, a substituição da bateria do iPhone 16 Pro e do iPhone 16 Pro Max fora da garantia custará agora 119 dólares. Isto representa um aumento de 20 dólares relativamente à taxa de reparação anterior da linha do iPhone 15, que era de 99 dólares.

As substituições de bateria no iPhone 16 de entrada de gama ainda terão a taxa de reparação mais baixa de 99 dólares, e as substituições no AppleCare + ainda serão gratuitas. Estes valores são mantidos iguais aos restantes e seguem o padrão da Apple.

Este aumento na taxa de reparação do iPhone 16 Pro pode ter a ver com o suposto invólucro de metal nas baterias dos novos modelos do iPhone 16 Pro. A caixa de metal foi concebida para melhorar as térmicas, e esta nova bateria está aparentemente apenas nos modelos Pro, não no nível básico.

Esta mudança espera-se que traga novos problemas para os utilizadores que necessitem deste apoio. Ao colocar novos preços, a Apple acaba por definir o cenários dos seus equipamentos, mas deixa claro que vão ter um preço mais elevado por um elemento essencial neste smartphone.