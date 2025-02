Curiosidade: porque é que os pneus novos têm “pelos”?

Os pneus são um elemento dos veículos que têm enorme desgaste. Nesse sentido e também para garantir a segurança dos passageiros, é prioritário que os pneus sejam mudados a cada x quilómetros. O valor dos pneus depende de vários fatores, mas já reparou que os pneus novos têm "pelos"? Saiba qual a razão.

Pelos de ventilação fazem parte do processo de fabrico

Já alguma vez reparou bem nos pneus novos que comprou e verificou a existência de pequenas "hastes" de borracha que se projetam da superfície? Estas pequenas protuberâncias designam-se tecnicamente de "vent spews" (pelos de ventilação) ou "nibs", mas são vulgarmente conhecidas como "pelos" dos pneus. Na prática, estas "hastes" resultam do processo de fabrico do próprio pneu.

Quando os pneus são vulcanizados (moldados), a borracha é comprimida para preencher os moldes detalhados que dão ao pneu a sua forma final, incluindo os padrões do piso e outras marcas. Durante este processo, o ar pode ficar preso no molde, e é aqui que entram os pequenos orifícios de ventilação.

Os orifícios de ventilação permitem que o ar saia, garantindo que a borracha preenche uniformemente o molde sem deixar espaços ou bolhas. Quando o ar sai, uma pequena quantidade de borracha pode sair através destes orifícios, formando os tais "pelos" no pneu. Como é facilmente percetível, estes "pelos" desaparecem com o contacto com a via de circulação.