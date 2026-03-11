Como a China está a usar drones para transformar a segurança nas estradas

Os drones deixaram de ser meras ferramentas de filmagem aérea para se tornarem verdadeiros aliados estratégicos em vários setores. Um deles, a ser explorado pela China, é a segurança rodoviária.

Desde o acompanhamento e análise do tráfego rodoviário até à vigilância de áreas remotas, os drones são, hoje em dia, verdadeiros aliados.

De facto, podem intervir na prevenção de acidentes, monitorizar infraestruturas críticas e até apoiar campanhas de sensibilização para a segurança, combinando imagens em tempo real com Inteligência Artificial (IA) para decisões rápidas e precisas.

Com um único voo, um drone pode completar diversas tarefas simultaneamente, revelando-se um recurso precioso para autoridades, empresas e organizações.

Na China, as autoridades públicas estão a usá-los, em Shenzhen, por exemplo, para reforçar a segurança pública e a gestão do tráfego rodoviário.

Desde setembro de 2025, a polícia de Hong Kong está, também, a utilizar drones para detetar infrações de trânsito, com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária em zonas com elevada sinistralidade.

De que forma os drones podem reforçar a segurança rodoviária?

As autoridades públicas chinesas estão a desenvolver sistemas de aplicação que cobrem todo o processo de gestão do tráfego, incluindo prevenção de incidentes, resposta durante incidentes e otimização após incidentes.

Nesta área, os drones podem ser utilizados em vários cenários práticos, nomeadamente:

Para intervenção rápida e desobstrução de acidentes

Os drones podem ser usados para chegar rapidamente ao local, transmitir imagens panorâmicas e auxiliar na tomada de decisões da equipa de comando.

Podem, também, realizar mapeamento do local através de fotografia, recolher provas e guiar os veículos envolvidos a evacuar, prevenindo acidentes secundários.

Para cobertura de pontos cegos de vigilância fixa

Os drones podem captar com precisão infrações como uso ilegal de vias de emergência ou marcha-atrás em autoestradas.

Além disso, permitem reconhecimento em tempo real com IA e recolha de dados, detetando proativamente danos na estrada e anomalias nas infraestruturas a partir de uma "perspetiva aérea", ajudando a gerar modelos 3D realistas para apoiar decisões de manutenção.

Para patrulha e monitorização do fluxo de tráfego

Os drones podem funcionar como estruturas de deteção dinâmica para monitorizar o tráfego em tempo real, integrando IA para avaliar as condições de trânsito, permitindo otimizar sinais e desviar o tráfego.

Para sensibilização para a segurança rodoviária

Os drones podem auxiliar as autoridades de segurança a inovar nos métodos de divulgação através de transmissões aéreas e espetáculos de luz noturnos, aumentando o alcance e o impacto das campanhas de segurança.

Para proteção e alerta precoce

Os drones podem ser utilizados para estabelecer alertas áudio-visuais multidimensionais em locais de acidente, monitorizando o tráfego que se aproxima em tempo real para melhorar a segurança no local.

Com a aplicação dos drones à segurança rodoviária, a China está a transformar os dispositivos em hubs inteligentes , elevando-os de simples ferramentas a unidades operacionais.

Esta implementação é mais uma num impulso que visa a construção de sistemas de tráfego inteligentes e a modernização das capacidades de gestão do tráfego rodoviário.

