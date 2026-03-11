Como a China está a usar drones para transformar a segurança nas estradas
Os drones deixaram de ser meras ferramentas de filmagem aérea para se tornarem verdadeiros aliados estratégicos em vários setores. Um deles, a ser explorado pela China, é a segurança rodoviária.
Desde o acompanhamento e análise do tráfego rodoviário até à vigilância de áreas remotas, os drones são, hoje em dia, verdadeiros aliados.
De facto, podem intervir na prevenção de acidentes, monitorizar infraestruturas críticas e até apoiar campanhas de sensibilização para a segurança, combinando imagens em tempo real com Inteligência Artificial (IA) para decisões rápidas e precisas.
Com um único voo, um drone pode completar diversas tarefas simultaneamente, revelando-se um recurso precioso para autoridades, empresas e organizações.
Na China, as autoridades públicas estão a usá-los, em Shenzhen, por exemplo, para reforçar a segurança pública e a gestão do tráfego rodoviário.
The drones you see with flashing lights are traffic police drones in China.
They monitor traffic, assist the police, and intervene directly from the air.
China is already living in 2050. 🇨🇳🚁 pic.twitter.com/zRjW2DdGA8
— China in English (@New_tres) March 9, 2026
Desde setembro de 2025, a polícia de Hong Kong está, também, a utilizar drones para detetar infrações de trânsito, com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária em zonas com elevada sinistralidade.
De que forma os drones podem reforçar a segurança rodoviária?
As autoridades públicas chinesas estão a desenvolver sistemas de aplicação que cobrem todo o processo de gestão do tráfego, incluindo prevenção de incidentes, resposta durante incidentes e otimização após incidentes.
Nesta área, os drones podem ser utilizados em vários cenários práticos, nomeadamente:
- Para intervenção rápida e desobstrução de acidentes
Os drones podem ser usados para chegar rapidamente ao local, transmitir imagens panorâmicas e auxiliar na tomada de decisões da equipa de comando.
Podem, também, realizar mapeamento do local através de fotografia, recolher provas e guiar os veículos envolvidos a evacuar, prevenindo acidentes secundários.
- Para cobertura de pontos cegos de vigilância fixa
Os drones podem captar com precisão infrações como uso ilegal de vias de emergência ou marcha-atrás em autoestradas.
Além disso, permitem reconhecimento em tempo real com IA e recolha de dados, detetando proativamente danos na estrada e anomalias nas infraestruturas a partir de uma "perspetiva aérea", ajudando a gerar modelos 3D realistas para apoiar decisões de manutenção.
- Para patrulha e monitorização do fluxo de tráfego
Os drones podem funcionar como estruturas de deteção dinâmica para monitorizar o tráfego em tempo real, integrando IA para avaliar as condições de trânsito, permitindo otimizar sinais e desviar o tráfego.
- Para sensibilização para a segurança rodoviária
Os drones podem auxiliar as autoridades de segurança a inovar nos métodos de divulgação através de transmissões aéreas e espetáculos de luz noturnos, aumentando o alcance e o impacto das campanhas de segurança.
- Para proteção e alerta precoce
Os drones podem ser utilizados para estabelecer alertas áudio-visuais multidimensionais em locais de acidente, monitorizando o tráfego que se aproxima em tempo real para melhorar a segurança no local.
Com a aplicação dos drones à segurança rodoviária, a China está a transformar os dispositivos em hubs inteligentes , elevando-os de simples ferramentas a unidades operacionais.
Esta implementação é mais uma num impulso que visa a construção de sistemas de tráfego inteligentes e a modernização das capacidades de gestão do tráfego rodoviário.
Ditadura tecnocrática digital.