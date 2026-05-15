Combustíveis: preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, as mexidas nos preços da gasolina e gasóleo, em Portugal, seguem sentidos opostos. Conheça já as previsões para a próxima semana.

Combustíveis: Gasóleo baixa 1,5 cêntimos e a gasolina sobe 4 cêntimos

De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo mais barato, com uma redução prevista de 1,5 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um agravamento de cerca de 4 cêntimos por litro.

Assim, os condutores de veículos a gasóleo poderão beneficiar de uma ligeira poupança, enquanto os utilizadores de gasolina enfrentarão custos superiores no momento de encher o depósito.

Estas variações refletem a evolução dos mercados internacionais e dos preços de referência dos combustíveis, sendo ajustadas semanalmente pelas gasolineiras. Como habitual, os valores finais podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.