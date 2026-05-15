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Combustíveis: preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana

· Motores/Energia 1 Comentário

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Max says:
    15 de Maio de 2026 às 10:20

    Vendo o que aconteceu aos preços em Espanha (que tem ajustamento diário dos preços) e comparando com o que se diz que vai ser o ajustamento semanal (à 2ª Fª, com base na evolução na semana anterior) em Portugal:
    Preços médios em Espanha:
    – Gasolina: 1,543 €/L (dia 11, 2ª Fª), 1,551 €/L (dia 15, hoje), subiu 0,8 cêntimos/L
    – Gasóleo: 1,1,697 €/L (dia 11, 2ª Fª), 1,689 €/L (dia 15, hoje), desceu 0,8 cêntimos/L
    Isto dos preços médios depende da informação prestada pelos postos de venda de combustível sobre o preço que praticam e nem todos prestam informação atualizada, enquanto os valores das previsões anunciadas para Portugal são estimativas baseadas em fórmulas. As variações (subida da gasolina e descida no gasóleo) vão no mesmo sentido. Ainda assim, a subida de 4 cêntimos na gasolina, em Portugal, parece excessiva.
    O gasóleo ter vindo a descer nas últimas semanas comparativamente à gasolina, indica que as refinarias priorizaram a sua refinação.

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