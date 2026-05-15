Combustíveis: preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana
A partir da próxima segunda-feira, as mexidas nos preços da gasolina e gasóleo, em Portugal, seguem sentidos opostos. Conheça já as previsões para a próxima semana.
Combustíveis: Gasóleo baixa 1,5 cêntimos e a gasolina sobe 4 cêntimos
De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo mais barato, com uma redução prevista de 1,5 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um agravamento de cerca de 4 cêntimos por litro.
Assim, os condutores de veículos a gasóleo poderão beneficiar de uma ligeira poupança, enquanto os utilizadores de gasolina enfrentarão custos superiores no momento de encher o depósito.
Estas variações refletem a evolução dos mercados internacionais e dos preços de referência dos combustíveis, sendo ajustadas semanalmente pelas gasolineiras. Como habitual, os valores finais podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Vendo o que aconteceu aos preços em Espanha (que tem ajustamento diário dos preços) e comparando com o que se diz que vai ser o ajustamento semanal (à 2ª Fª, com base na evolução na semana anterior) em Portugal:
Preços médios em Espanha:
– Gasolina: 1,543 €/L (dia 11, 2ª Fª), 1,551 €/L (dia 15, hoje), subiu 0,8 cêntimos/L
– Gasóleo: 1,1,697 €/L (dia 11, 2ª Fª), 1,689 €/L (dia 15, hoje), desceu 0,8 cêntimos/L
Isto dos preços médios depende da informação prestada pelos postos de venda de combustível sobre o preço que praticam e nem todos prestam informação atualizada, enquanto os valores das previsões anunciadas para Portugal são estimativas baseadas em fórmulas. As variações (subida da gasolina e descida no gasóleo) vão no mesmo sentido. Ainda assim, a subida de 4 cêntimos na gasolina, em Portugal, parece excessiva.
O gasóleo ter vindo a descer nas últimas semanas comparativamente à gasolina, indica que as refinarias priorizaram a sua refinação.