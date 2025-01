Combustíveis: preço da gasolina e gasóleo para a próxima semana

Depois de uma forte subida, há umas semanas, o preço dos combustíveis volta a descer, na próxima semana. Apesar de não ser uma descida considerável, pode ter impacto nas carteiras.

Preço do gasóleo e da gasolina descem

Para a próxima semana, a previsão aponta para uma descida de um cêntimo no litro da gasolina e de uma redução de três cêntimos no preço por litro do gasóleo.

Ainda que sejam boas notícias, importa ressalvar que os valores são apenas indicativos. Uma vez a política de preço é livre, cada marca e posto de combustível pode fazer o preço que entender.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.