Longe dos elétricos, a Toyota continua a ser a maior fabricante de automóveis do mundo

Conforme os planos e alegações que temos acompanhado, a Toyota não pretende focar-se exclusivamente nos carros elétricos, nem tão-pouco dedicar-lhes a maioria da sua atenção. O plano passa por trabalhar várias tecnologias. Com os elétricos a representarem apenas 1% da sua quota de vendas, a marca japonesa continua a ser a maior fabricante de automóveis do mundo.

Conforme as informações compiladas, os carros elétricos representaram apenas 1% do volume global de vendas da Toyota, no ano passado. Apesar deste número, a fabricante japonesa manteve o primeiro lugar enquanto fabricante de automóveis mais vendida do mundo, com 10,8 milhões de carros vendidos, em 2024, pelo quinto ano consecutivo.

Nas quase 11 milhões de vendas, incluem-se modelos das suas marcas Daihatsu, Hino e Lexus.

Apesar das vendas da Toyota terem sido suficientes para ficar à frente da Volkswagen, que vendeu pouco mais de 9 milhões de veículos no ano passado (-2,3% em relação a 2023), as vendas globais caíram 3,7% relativamente aos cerca de 11,2 milhões de veículos vendidos em 2023, pela primeira vez em dois anos.

As vendas das marcas Toyota e Lexus caíram 1,4% em relação a 2023, para cerca de 10,1 milhões de unidades, a primeira queda anual em dois anos, também.

As vendas no estrangeiro ajudaram a Toyota, com uma maior procura na América do Norte e na Índia. Noutros mercados-chave, como a China (-6,9%), a Indonésia (-9,5%) e a Tailândia (-17,1%), a Toyota afirmou que "a mudança para veículos de novas energias" e uma "intensificação da concorrência de preços" causaram a diminuição do total de vendas.

Apesar de os híbridos terem atingido uma quota recorde de 40% em 2024, as vendas de carros elétricos da Toyota ficaram longe da indústria. No ano passado, a Toyota, incluindo a Lexus, vendeu 139.892 modelos elétricos puros, representando apenas 1,4% das vendas.

Por sua vez, a Volkswagen vendeu cerca de 745.000 veículos elétricos no ano passado, ou seja, cerca de 8% das vendas, representando, ainda assim, uma queda de 3,4% em relação aos 771.100 veículos elétricos entregues em 2023.

Quanto tempo pode a Toyota ficar longe dos carros elétricos?

Enquanto a Toyota, bem como outras fabricantes tradicionais, decidem manter-se afastadas dos carros elétricos, com poucos modelos e escasso desenvolvimento tecnológico, outros nomes emergem como verdadeiras ameaças globais.

A BYD, por exemplo, ultrapassou a Nissan e a Honda, pela primeira vez, no ano passado, com mais de 4,25 milhões de veículos de passageiros vendidos, num aumento de 41% relativamente aos cerca de 3 milhões registados em 2023.

Mais do que isso, ultrapassou a Volkswagen, em 2023, para se tornar a maior fabricante de automóveis da China, estando a crescer globalmente.

Depois, o Hyundai Motor Group, a terceiro fabricante de automóveis mais vendida mundialmente, vendeu mais de 7,2 milhões de veículos, em 2024.

Embora as vendas tenham diminuído 1% em relação a 2023, a Hyundai está a reduzir a diferença relativamente à Toyota e à Volkswagen.