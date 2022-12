Combustíveis: Gasóleo vai ter subida acentuada! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira, e mais uma vez a expectativa para saber como vão ser os preços dos combustíveis para a próxima semana. De acordo com fonte próxima do setor, há boas e más notícias.

O gasóleo vai ter uma subida acentuada e a gasolina vai baixar ligeiramente. Saiba quanto.

Combustíveis: Gasóleo sobe 7 cêntimos e gasolina desce 0,05 euros

Na próxima semana, o litro de gasóleo deverá subir sete cêntimos. Já o preço do litro de gasolina prevê-se que baixe meio cêntimo (0,05), segundo adiantou fonte do setor à SIC.

A confirmar-se esta informação, significa que desde o passado mês de outubro, o preço do litro de gasóleo desceu 0,40 cêntimos, já o da gasolina baixou 0,30 cêntimos, refere o canal.

Atualmente estão em vigor três medidas que permitem uma redução do preço de venda ao público dos combustíveis: uma descida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma redução do IVA de 23% para 13%; a suspensão da taxa de carbono que incidia sobre os combustíveis e que o Governo diz ter um impacto de cinco cêntimos sobre o preço por litro; e um mecanismo que permite compensar os consumidores pelo IVA que o Estado cobra a mais quando há uma subida do preço dos combustíveis nos mercados internacionais.