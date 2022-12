Precisa de converter vídeo? O Icecream Video Converter torna tudo muito simples… e gratuito

A gravação de vídeo nunca foi tão popular como agora. À distância do nosso bolso está uma máquina de captura de imagem que, não há muitos anos, ainda não se encontrava nada tão completo e compacto à venda. Refiro-me, claro está, ao smartphone, que entre muitas coisas também tira fotografias e grava vídeo.

Com a gravação de vídeo tão popular, a necessidade de converter vídeo é inevitável. Seja para cortar, extrair áudio, comprimir, entre outros, o Icecream Video Converter consegue ajudá-lo em todas essas, e a custo zero.

Seja por razões profissionais, lúdicas ou por mero passatempo, um vídeo gravado raramente fica apresentável a ser mostrado a outras pessoas da forma como ficou. Desde a altura onde se iniciou e terminou o vídeo serem de menor relevância, por não refletirem a qualidade ou estabilidade pretendidas, até a pequenos momentos que devem ser omitidos, ou devido ao espaço ocupado ser superior ao máximo admissível na situação em que vai ser utilizado, todas estes motivos exigem a utilização de um software para ajustar o que for necessário.

Hoje sugerimos o Icecream Video Converter para tratar as questões mais simples e habituais no tratamento e conversão de vídeo.

Icecream Video Converter, um dos softwares de conversão mais simples

Mais simples é difícil. Após adicionado (pelo menos) um vídeo à fila, seja a partir do botão Adicionar ficheiro ou pela simples ação arrastar e largar, é possível começar imediatamente os ajustes.

É automaticamente apresentado o formato, resolução, duração e tamanho em disco originais, com o objetivo do utilizador escolher o que pretende como opções de saída. No formato, estão disponíveis os mais populares, nomeadamente MP4, AVI, MKV, 3GP, WMV, MOV, M4V, MPG, M2TS e MTS. Há também a possibilidade de ativar, ou não, o áudio no vídeo convertido.

O botão Recorte permite aceder imediatamente à respetiva janela com um ajuste simples do início e do final do vídeo.

Podem também ser adicionadas legendas, utilizando o formato convencional SRT.

A marca de água também foi considerada, já que é uma das funcionalidades mais populares. É também muito simples de adicionar, onde o tamanho, a opacidade e a orientação podem ser facilmente definidos. Uma funcionalidade interessante e pouco habitual de encontrar noutros softwares, é a opção Telha, que faz um preenchimento em toda a imagem, para proteger mais o conteúdo para replicação não autorizada.

Por fim, no canto inferior esquerdo, estão disponíveis vários tamanhos nos diferentes formatos, onde poderá aplicar a sua escolha a todos os vídeos presentas na fila, e fazer assim uma conversão em lote.

O preço, como já referido, é completamente gratuito, sem limitações e sem anúncios. Está disponível para Windows, do 7 ao 11. Aproveite, dá muito jeito ter uma ferramenta destas à mão.

Icecream Video Converter