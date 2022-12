É sabido que o desempenho dos carros elétricos em situações de fio extremo é alterado e sempre para pior. São situações inerentes da tecnologia usada e que não devem ser resolvidas de forma célere num futuro próximo.

Um utilizador de um carro elétrico da Tesla está agora a descobrir estas limitações da pior maneira possível. O seu Model S da Tesla parou de carregar e mesmo com todas as ajudas normais não consegue que as baterias lhe forneçam a autonomia que precisa.

Carros elétricos não carregam no frio?

A Tesla tem por hábito alterar o desempenho dos seus carros elétricos nos tempos de previsões atmosféricas mais adversas. Com uma simples atualização ganha maior autonomia ou um carregamento mais rápido dependendo do que é dado aos utilizadores.

Um novo caso está agora a ter uma atenção mediática grande e vem colocar uma questão simples. Um Tesla model S deixou de carregar e a causa que está a ser apontada é o frio. Este revelou que precisa de aquecer as baterias e esteve assim várias horas, sem que carregasse ou aumentasse a autonomia.

Um problema grave a o carregar este Model S

Esta situação aconteceu a Domenick Nati, um apresentador de um programa de rádio. A sua tentativa de carregamento aconteceu na véspera de Natal, com 7 graus negativos, e esta simplesmente falhou sem uma razão lógica. Foram várias as tentativas, todas com o mesmo resultado prático, o não carregar das baterias.

Com este cenário, a pergunta que muitos fizeram foi se o fio estava a impedir o carregamento deste carro. Esta era a única razão para que o Model S da Tesla não carregasse as baterias, algo que a Tesla acabou por não esclarecer.

Tesla reagiu a esta situação anormal nos seus carros

A marca já reagiu e recolheu o carro elétrico que está a apresentar o problema em carregar no frio. Trouxe também um Model 3 de substituição para que Domenick Nati voltasse a ter mobilidade, uma das principais razões para este problema ganhasse ainda mais visibilidade.

Na verdade, o frio não é razão para que este carro elétrico da Tesla não conseguisse carregar as suas baterias. A marca ainda não apresentou uma razão para este problema e nem como o mesmo poderá ser resolvido. Até lá, o ideal mesmo é evitar carregar em situações de frio extremo.