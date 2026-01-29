Carros elétricos gastam mais pneus que carros a combustão?

Um estudo recente da Kwik Fit Maintenance Index 2025, uma das maiores empresas de manutenção automóvel no Reino Unido, dá resposta a uma questão pertinente: carros elétricos “comem” a mais pneus que carros a combustão?

Segundo o estudo, os carros elétricos trocam pneus com muito mais frequência do que os modelos a combustão e isso pesa no bolso dos condutores.

Carros elétricos: Tesla Model 3 no topo das trocas de pneus

Com base em dados de mais de 2 milhões de veículos assistidos em 600 centros de manutenção, o Tesla Model 3 é o carro que mais substituições de pneus regista por ano, ficando à frente de modelos como o Citroën Berlingo e o Tesla Model Y.

Porque é que os pneus dos elétricos se desgastam mais?

Segundo o estudo, vários fatores contribuem para este padrão:

Maior peso dos carros elétricos, devido às baterias;

Binário máximo disponível instantaneamente, que aplica mais força às rodas desde a partida;

Pneus específicos para elétricos, que apesar de otimizados, costumam ser 20% a 30% mais caros e ainda assim desgastam mais rápido;

Regimes de condução com acelerações frequentes também aumentam o desgaste.

A investigação aponta que, em média, um carro a combustão pode percorrer entre 65 000 km a 80 000 km antes de precisar de pneus novos. Já um elétrico típico aguenta cerca de 40 000 km a 55 000 km, e modelos de alto desempenho podem baixar este número para 25 000 km a 40 000 km.