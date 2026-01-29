Carros elétricos gastam mais pneus que carros a combustão?
Um estudo recente da Kwik Fit Maintenance Index 2025, uma das maiores empresas de manutenção automóvel no Reino Unido, dá resposta a uma questão pertinente: carros elétricos “comem” a mais pneus que carros a combustão?
Segundo o estudo, os carros elétricos trocam pneus com muito mais frequência do que os modelos a combustão e isso pesa no bolso dos condutores.
Carros elétricos: Tesla Model 3 no topo das trocas de pneus
Com base em dados de mais de 2 milhões de veículos assistidos em 600 centros de manutenção, o Tesla Model 3 é o carro que mais substituições de pneus regista por ano, ficando à frente de modelos como o Citroën Berlingo e o Tesla Model Y.
Porque é que os pneus dos elétricos se desgastam mais?
Segundo o estudo, vários fatores contribuem para este padrão:
- Maior peso dos carros elétricos, devido às baterias;
- Binário máximo disponível instantaneamente, que aplica mais força às rodas desde a partida;
- Pneus específicos para elétricos, que apesar de otimizados, costumam ser 20% a 30% mais caros e ainda assim desgastam mais rápido;
- Regimes de condução com acelerações frequentes também aumentam o desgaste.
A investigação aponta que, em média, um carro a combustão pode percorrer entre 65 000 km a 80 000 km antes de precisar de pneus novos. Já um elétrico típico aguenta cerca de 40 000 km a 55 000 km, e modelos de alto desempenho podem baixar este número para 25 000 km a 40 000 km.
Mais partículas de micro-borracha, ai ai…
A única despesa que tive até agora foram os 2 pneus de tração, que duraram 50.000km e porque não os posso rodar, porque o meu carro possui medidas diferentes em cada eixos.
De facto é uma chatice esta única despesa que se tem com eles…