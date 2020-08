Cadillac LYRIQ – os pormenores do primeiro carro elétrico da marca

O segmento dos veículos elétricos mantém-se em franco crescimento e não há marca de carros que não queira ter a sua opção neste segmento. A Cadillac, marca de automóveis de luxo fundada em 1902, está agora pronta para entrar no universo dos carros elétricos.

Assim, acaba de anunciar o Cadillac LYRIQ.

A General Motors (GM) tem estado empenhada em criar soluções para o segmento dos EV – veículos elétricos – já com planos bem traçados para uma oferta sob a marca Hummer. Esta marca irá receber um SUV e uma pickup elétricos nos próximos dois anos. Do mesmo grupo, surge também a Cadillac, que se associa desde logo aos carros de luxo e ao grande consumo de combustível.

Agora, na era dos carros elétricos, a empresa pretende começar a mudar este paradigma e em 2023 o mundo deverá estar pronto para receber o Cadillac LYRIQ.

Sistema de baterias Ultium da GM

O Cadillac LYRIQ será um dos primeiros carros do grupo GM a integrar o sistema de bateria escalável “Ultium” desenvolvido pela GM, que pode fornecer de 50KwH a 200 KwH de energia, atingindo ate 643 quilómetros (aproximadamente, 400 milhas). De referir que esta será a mesma arquitetura que supostamente irá ser utilizada pelo SUV da Hummer, bem como pela Pickup elétrica.

Estas baterias da GB utilizam uma composição química NCMA (níquel-cobalto-manganês-alumínio), o que permite uma redução do elemento extremamente tóxico, o cobalto, em 70%, quando comparada com as baterias atuais.

No caso particular do Cadillac Lyriq, o carro estará equipado com um sistema de baterias de 100 KwH, o que proporcionará uma autonomia de cerca de 482 km (300 milhas). Estará ainda disponível com o sistema de tração traseira como padrão, com opção de AWD.

Até 2023, a GM conta ter disponíveis cerca de 20 modelos de veículos elétricos no seu portefólio. O objetivo é competir diretamente com as grandes marcas europeias e mesmo norte-americanas que já estão a mostrar o que valem neste mercado.

Os pormenores do Cadillac LYRIQ

Um dos grandes destaques deste elétrico vai para o seu painel frontal. Um grande ecrã OLED curvo e de 33 polegadas, que vai desde o lugar do condutor até à zona central do carro. Pelas informações fornecidas, este deverá ser um dos monitores de carro com maior densidade de píxeis da indústria automóvel até aos dias de hoje, podendo reproduzir mil milhões de cores, 64 vezes mais do que qualquer outro ecrã colocado num carro.

O carro contará ainda com a mais recente versão do sistema de assistência à condução SuperCruise, que inclui mudança automátiva de faixa. Terá também estacionamento remoto e automático.

O LYRIQ representa a próxima iteração do estilo icónico da marca, habilitado pela eletrificação, como apenas a Cadillac pode expressar. Por dentro e por fora, o LYRIQ é uma integração cuidadosa de design e tecnologia e tem como objetivo tornar cada viagem uma ocasião.

|Andrew Smith, diretor-executivo da Global Cadillac Design.