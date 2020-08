Fã de GTA reproduz o jogo na vida real pelas ruas do Japão [vídeo]

Os jogos mais populares têm sempre uma legião fiel de seguidores que acabam por viver a fição de uma maneira muito intensa. E foi isso que aconteceu a um fã do Grand Theft Auto (GTA) que levou muito mais além a sua paixão e reproduziu quase na perfeição vários detalhes e características do jogo.

Através de um vídeo do YouTube, o utilizador mostra todas as suas habilidades e a semelhança com os pormenores do jogo é realmente surpreendente.

Fã recria várias cenas do GTA na vida real

O Grand Theft Auto é um dos jogos mais populares de sempre, jogado por milhares de pessoas pelos quatro cantos do mundo. E tal como outros jogos do género, um dos grandes desafios dos títulos atualmente é serem cada vez mais semelhantes com a realidade. Mas esse esforço por vezes acaba mesmo por resultar em detalhes extremamente idênticos à vida real. E por momentos perdemos a noção de que se trata ‘apenas’ de um jogo.

Contudo o contrário também pode acontecer, ou seja, passar da fição para a vida real. E foi exatamente isso que o youtuber japonês Komazawa Isolation fez. Recriou vários pormenores característicos do GTA na realidade, usando as ruas da cidade de Shibuya no Japão como cenário.

O jogador conseguiu reproduzir quase na perfeição diversas mecânicas, ferramentas, o mini mapa, barra de vida, bugs e nem a cena da morte foi esquecida.

Através de um vídeo na conta do Youtube de Komazawa Isolation, partilhado nesta terça-feira, 4 de julho, pode conferir e ficar impressionado com as semelhanças entre o jogo e a vida real.

Se é um jogador do GTA então certamente conseguiu perceber os vários detalhes do jogo nesta recriação. Eu mesma ao visualizar as várias cenas dei por mim a pensar que a personagem, que é uma pessoa real, estaria a ser controlada por alguém.

O vídeo já tem atualmente mais de 300 mil visualizações, mas o youtuber tem outros vídeos engraçados relacionados com o mundo gaming.

O GTA V já está confirmado como título para as próximas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X, estando assim presente em três gerações diferentes destes equipamentos.