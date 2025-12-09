Bosch investe €2 milhões em Aveiro para produzir nova unidade de bomba de calor

Consolidando-se como centro de competência global em soluções de climatização sustentável, a unidade da Bosch, em Aveiro, está a receber um investimento de dois milhões de euros para a produção de uma nova bomba de calor, que deverá arrancar já em janeiro de 2026.

A Bosch volta a reforçar o negócio da unidade de HomeComfort, em Aveiro, no mercado das soluções de climatização sustentável, com o lançamento de um novo modelo integrado para sistemas de bomba de calor, cuja produção arrancará em janeiro do próximo ano.

Para viabilizar este projeto, a Bosch investiu cerca de dois milhões de euros na instalação de uma nova linha de produção equipada com tecnologia de última geração, garantindo elevados padrões de eficiência e flexibilidade industrial.

Este nova bomba de calor, uma unidade interior com tanque integrado, amplia o portefólio de soluções elétricas para climatização e águas quentes sanitárias da Bosch. Com esta inclusão, a fábrica de Aveiro passa a oferecer uma gama ainda mais abrangente dentro das soluções de bombas de calor.

O novo equipamento é a unidade hidráulica e de controlo que integra o sistema completo de bomba de calor, distinguindo-se pela presença de um tanque integrado.

A integração num único módulo simplifica e acelera o processo de instalação no cliente final, oferecendo uma alternativa mais compacta e eficiente face às soluções tradicionais em que a unidade hidráulica e o tanque são separados.

Este investimento em Aveiro não só reforça a nossa capacidade de produção e inovação, como demonstra a confiança do grupo Bosch no talento das nossas equipas.

Afirmou Jónio Reis, administrador da Bosch, em Aveiro, explicando que a Bosch está a criar soluções "mais eficientes e integradas, mantendo-[se] na vanguarda da tecnologia de bombas de calor".

A introdução deste novo produto não representa apenas um marco adicional na consolidação de Aveiro como um dos polos estratégicos do grupo Bosch na área das bombas de calor, tanto a nível de desenvolvimento como de produção.

Mais do que isso, contribui para a criação de novos postos de trabalho, tanto na fábrica como noutras áreas, como na engenharia de produção e logística, refletindo o crescimento sustentado da unidade de Aveiro e o aumento da sua capacidade produtiva.

Aveiro como centro de competência em bombas de calor

A Bosch HomeComfort tem vindo a desenvolver e produzir tecnologias para o aquecimento de água, em Aveiro, há muitos anos.

A partir de Aveiro, a Bosch produz as unidades exteriores e interiores para as bombas de calor de ar e água Compress 5800i AW e Compress 6800i AW, particularmente silenciosas, que utilizam o refrigerante ecológico propano.

Esta operação com a produção da nova bomba de calor permitirá que Aveiro passe a produzir, também, equipamentos anteriormente fabricados na Alemanha e na Suécia.

O crescimento sustentado que Aveiro tem vindo a registar na área das bombas de calor tem contribuindo para a integração crescente de equipas de engenharia altamente especializadas, responsáveis pelo desenvolvimento de várias gamas e módulos de bombas de calor.

Segundo a Bosch, o seu compromisso com soluções sustentáveis "encontra-se, também, espelhado naquele que é o principal laboratório de investigação e desenvolvimento em soluções de climatização sustentáveis, nomeadamente bombas de calor residenciais, inaugurado, em Aveiro, no final do ano passado".

Estes laboratórios são um espaço de investigação, desenvolvimento e inovação, onde as equipas de engenharia desenvolvem e testam as tecnologias.

Dotados de 14 câmara climáticas, os laboratórios permitem testar as soluções Bosch, replicando as diferentes condições de temperatura e humidades observadas ao longo de um ano nos diferentes climas europeus.

Desta forma, a Bosch assegura que a performance, eficiência e qualidade dos seus produtos responde às necessidades e expectativas dos seus clientes.

Estes investimentos, que resultam numa maior capacidade de produção, contribuem para aumentar a integração local, reforçar a autonomia industrial e consolidar o estatuto da unidade de Aveiro como polo de inovação e centro de competência global neste segmento estratégico para o grupo Bosch.

Reforçou Jónio Reis.