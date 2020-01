Afinal a BMW só deve lançar uma mota elétrica dentro de 5 anos

Se os carros elétricos são já uma certeza presente nas nossas estradas, há ainda muito para ser criado e apresentado em segmentos motorizados. Falamos de toda a frota de camiões e até de motas que vão conquistar o seu espaço.

A BMW tem estado muito ativa neste campo, tendo mostrado recentemente que as motas elétricas vão estar na sua linha de desenvolvimento. Depois de vermos protótipos funcionais e de elevado desempenho, surge agora uma notícia pouco animadora. A BMW só deve ter a sua primeira proposta dentro de 5 anos.

Más notícias para os amantes das motas da BMW

Para além dos carros, também as motas prometem ter um futuro grande no campo dos elétricos. As propostas surgem ainda de forma tímida, mas mostram já o potencial que esta área tem, ao abandonar os motores de combustão e abraçar os elétricos.

A BWM tem conseguido evoluir, mostrando trabalhos muito funcionais neste campo. O que a gigante alemã tem mostrado, em várias áreas, fazia prever que certamente surgissem muito em breve novidades interessantes e que as primeiras propostas fossem colocadas no mercado.

A sua proposta elétrica chega só dentro de 5 anos

Agora, e do foi revelado numa entrevista dada por Markus Schramm, o responsável máximo da BMW Motorrad, tudo poderá estar mais longe. A visão da marca, mostrada com a Vision DC Roadster, assenta numa capacidade de potência e elevado desempenho. É este o caminho que a BMW surpreendentemente quer seguir.

Assim, este cenário poderá ser visível dentro de 5 anos com propostas de motas urbanas, assentes em motores elétricos e até com níveis de desempenho menores. Quanto às motas de estrada ou de todo-o-terreno, onde a potência é uma exigência, vão chegar mais tarde.

A marca precisa de motores de elevado desempenho

Depois de vermos chegar tanta informação da BMW sobre as suas propostas elétricas, este é principalmente um passo atrás no que toca ao mercado. A marca alemã ainda não tem uma proposta viável neste campo, tanto nas motas como nos carros.

A BMW não é a primeira a colocar em pausa os seus planos para veículos elétricos. Ainda assim, este é um passo importante para uma marca que aparentemente estava a investir nesta área, com cada vez mais resultados positivos.