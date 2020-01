A Antutu é hoje uma referência no que toca à avaliação de processadores e SoC. Com as suas apps e os seus testes, conseguem perceber o desempenho de qualquer smartphone nos momentos mais exigentes ou simplesmente em utilização normal.

Depois de um ano a fazer testes e a apresentar avaliações, a Antutu apresentou agora o seu top dos melhores SoC de 2019. É uma lista com muitos candidatos, mas com várias categorias que podem ser atingidas. Conheça os melhores SoC que estiveram em testes durante o ano de 2019.

A Antutu mostrou o top dos SoC

É normal surgirem no final do ano os tops de testes realizados. No caso da Antutu não é diferente e já nos forneceram dados anteriormente, noutras áreas. Agora, e dando continuidade, surge um top referente aos melhores e SoC que estiveram em testes durante 2019.

Foram identificadas 3 categorias chave, onde estiveram vários SoC em competição, sempre em vários smartphones. Assim, temos os SoC com: melhor desempenho, inovação tecnológica e melhor relação preço qualidade. Estas são áreas chave e por isso é aqui que se focaram neste top.

Eis o melhor processador para os smartphones

No caso da primeira categoria, melhor desempenho, a tabela tem apenas um finalista. Provavelmente esteve composta com várias propostas, mas apenas um vencedor poderia emergir neste embate. Assim, a Antutu elegeu o Snapdragon 855 Plus da Qualcomm como o vencedor desta categoria bem competitiva.

Olhando para a segunda, temos aqui 4 propostas que em 2019 se mostraram em destaque. Falamos dos Huawei Kirin 990 5G, Samsung Exynos 980, Qualcomm Snapdragon 765G e MediaTek Dimensity 1000L. O principal fator aqui foi mesmo serem as primeiras propostas com modems 5G do mercado.

Há muitas ofertas para todos os tipos de utilização

Por fim, no campo do preço/qualidade, temos 2 propostas em cima da mesa. A Antutu elegeu o Huawei Kirin 810 e o MediaTek Helio G90T como sendo as propostas mais interessantes para as gamas mais baixas e de entrada. Estes não têm o desempenho dos anteriores, mas conseguem estar à altura das necessidades.

Muito vai acontecer em 2020 e novas propostas vão surgir. Ainda assim, estes SoC vão estar ainda no mercado vários meses, provando que ainda conseguem combater a concorrência de forma direta e sem perda de desempenho.