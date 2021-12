BMW carrega energia a um Tesla Model 3… a reboque (vídeo)

A experiência poderá ser interessante do ponto de vista técnico e tecnológico. Na prática, seguramente não será uma opção para quem está enrascado com o seu elétrico sem energia. O que este vídeo mostra é uma forma de um carro convencional poder carregar um elétrico com um método simples: rebocando-o.

Tudo começou quando um Model 3 chegou com a bateria drenada a um carregador que... não funcionava. Solução? Usar um BMW X5 PHEV para "gerar energia".

Tesla rebocado carrega a bateria rapidamente

A situação começa com um condutor de um Tesla Model 3 com o carro sem energia e à procura de um carregador. O que foi identificado não estava a funcionar e o tempo não ajudava a grandes aventuras. Com -7 °C, sem comunicações móveis, chamar a assistência não era opção.

A sorte é que por perto estava um BMW X5 PHEV 2022. Este híbrido foi a salvação do Tela. Os intervenientes meteram mãos à obra, engataram o Tesla ao BMW e no elétrico ativou-se a travagem regenerativa para 100% antes de ser rebocado. Esta opção permite adicionar o máximo de eletricidade à bateria fria o mais rápido possível.

Combinados os pormenores de segurança, o BMW fez-se à estrada usando o seu próprio motor elétrico e com 50% de energia na bateria. Contudo, tendo em conta a estrada da montanha, com subidas íngremes, foi necessário mudar para o modo híbrido. Após cerca de 5,6 km a ser rebocado, o Modelo 3 passou de 0% para 9% do estado de carga, que era praticamente tudo que o seu proprietário precisava para ser capaz de alcançar um Supercharger por conta própria.

Esta não é a primeira vez que este teste é efetuado, para perceber a qualidade da regeneração de energia através dos travões. Há algum tempo, um proprietário de um Tesla Model 3 fez também uma experiência interessante com o seu carro: decidiu rebocá-lo por outro veículo durante cerca de 30 km/h.

Esta ação permitiu ativar o efeito da regeneração de energia. Resultado, o carro ganhou cerca 20 km se conduzisse entre 25 km/h e 30 km/h.

Leia também: