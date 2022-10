Apple e Mercedes‑Benz fazem parceria e os carros terão Spatial Audio

A Apple desenvolveu o Áudio Espacial (em inglês Spatial Audio) com Dolby Atmos para "enfrentar" a concorrência ao Dolby Atmos for Headphones e ao 360 Reality Audio da Sony. Em setembro de 2020, a empresa introduziu-o no iOS 14. Desde então, esta tecnologia estava reservada apenas para os produtos da marca da maçã. Contudo, o áudio espacial irá agora ficar disponível pela primeira vez fora da empresa original. Conforme relatado pelas duas empresas, a Mercedes-Benz será a primeira marca a vender produtos nativamente compatíveis com o Spatial Audio.

Assim, o Apple Music com áudio espacial chega aos carros. O som dentro do habitáculo ganhará outra envolvência.

Áudio Espacial da Apple irá dar outro som à Mercedes

Através do sistema de infoentretenimento MBUX e sistemas de som opcionais, cinco dos carros da marca alemã serão compatíveis com o Spatial Audio da Apple para uma experiência sonora mais completa e envolvente. Os carros escolhidos para esta tecnologia são modelos topo de gama, equipados com sistemas de som Burmester 3D e 4D.

Assim, segundo a empresa, estarão elegíveis os Mercedes-Benz EQE, Maybach S, Benz S-Class, EQS e EQS SUV. Este último tem até 31 colunas de som integradas, dois amplificadores e um sistema de até 1.750 watts. Definitivamente um carro muito adequado para a estreia da Apple Spatial Audio.

Os utilizadores dos carros Mercedes com uma subscrição Apple Music também poderão beneficiar deste som diretamente nos seus veículos. Não é de excluir que a Apple vá gradualmente expandir esta tecnologia a outros fabricantes, mas até agora tem sido reservada, mantendo a tecnologia dentro de portas, como aconteceu com os AirPods Max.

Outras marcas como a Audi também suportam Apple Music nos seus veículos de 2022, mas não têm suporte nativo para Spatial Audio e Dolby Atmos.

De acordo com um estudo da Mercedes-Benz, mais de 70% dos seus condutores ouvem regularmente música no carro. Esta percentagem cai para 66% daqueles que pensam que a qualidade do som no carro é importante. É por isso que a Apple e a Mercedes se juntaram para oferecer a Spatial Audio no carro pela primeira vez.