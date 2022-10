No mercado tecnológico já estamos habituados a que determinados equipamentos contem com diversas variantes, de forma a oferecer aos utilizadores produtos com mais e menos desempenho, o que também se espelha no preço dos mesmos.

Agora tomam cada vez mais forma os rumores de que as consolas PlayStation 5 da Sony e a Xbox Series X da Microsoft podem ter em breve as suas versões PRO. Para reforçar essa possibilidade, as mais recentes informações indicam que alguns estúdios de jogos já estarão mesmo a receber kits de atualização para estas consolas.

Podem estar a chegar as verões PRO da PS5 e Xbox Series X

Segundo informações reveladas pelo popular leaker Tez2 num fórum do GTA, as versões PRO das consolas PlayStation 5 e Xbox Series X podem já estar a caminho. O leaker afirmou que a maioria dos estúdios de jogos AAA já deve ter recebido, ou irá receber no início do próximo ano de 2023, os kits de desenvolvimento e atualização para a PS5 Pro e para a Series X Pro.

Também o site Insider Gaming partilhou os mesmos rumores e frisa ainda que a possível PlayStation 5 PRO não está contabilizada nos 30 milhões de unidades que a Sony prevê vender em 2023.

Para além destas suposições, ainda não foi revelada nenhuma informação acerca das possíveis carecterísticas e especificações destas variantes mais poderosas das duas populares consolas de videojogos. Mas caso este rumor se confirme como verdadeiro, então esta versão atualizada das consolas deve chegar ao mercado a partir de 2024.

Sobre a Xbox Series X ainda há menos informações, mas os dados divulgados anteriormente davam a entender que a Microsoft estaria a preparar uma versão da consola mais direcionada ao segmento do streaming. Mas o leaker Tez2 aponta para que a marca esteja a preparar esta versão e outra, que será então a PRO.

Caso esta possibilidade seja mesmo real, certamente que haverá mais novidades nos próximos tempos, pelo que vamos continuar atentos às notícias que vão saíndo.