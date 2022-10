Apesar de não ser uma festa que os portugueses festejem, cada vez mais o Halloween está presente na nossa cultura. Este momento da cultura dos EUA tem alguns ícones que chegam sempre nesta altura e que nos recordam da sua chegada.

O Waze quer este ano associar-se a esta comemoração e tem uma novidade para os seus utilizadores. Está já a ser atacado por zombies e os utilizadores podem aproveitar este momento para o personalizar ainda mais. Saiba como ativar esta novidade.

O Waze é conhecido por adaptar a sua interface em momentos de comemoração. Não o faz de ânimo leva, mas dedica-os para situações especiais, como o Halloween que está para chegar. Nas próximas semanas podemos ver os zombies a tomarem conta desta interface e do serviço de mapas.

A novidade está já disponível na mais recente versão do Waze, podendo por isso ser ativada e utilizada por todos. Basta abrir o Waze e escolher o menu desta aplicação. Abaixo do histórico das pesquisas vão encontrar a nova opção Drive with Zombies.

Aqui dentro podem configurar as 3 opções disponíveis, para o avatar, as vozes das direções (em português) e o ícone do carro a ser mostrado no mapa. Para além da opção dos zombies, existe ainda a possibilidade de usar o lado oposto, os sobreviventes.

Em cada um destes itens os utilizadores podem escolher de que lado querem ficar e assim terem uma personalização mais completa e ajustada. A qualquer momento podem alterar estas definições e assim mudar de lado e ter uma experiência diferente.

De imediato a interface do Waze vai mudar e dar ao utilizador uma nova cara a este serviço. Os zombies estão presentes e a atacar este serviço e os seus utilizadores, desde o carro até a muitos outros elementos.

Experimentem já esta novidade do Waze e vejam como os zombies tomam controlo deste serviço de mapas. Escolham de que lado querem estar e aproveitem o que está a ser oferecido de forma temporária. Usem esta novidade e comecem já a comemorar o Halloween.