Podemos dizer que com a Ivacy VPN vai ser difícil perder mais algum episódio das suas séries favoritas na Netflix. Presente no mercado há mais de 15 anos, a Ivacy VPN oferece aos seus utilizadores uma proteção VPN completa, dedicada para todos os dispositivos, proporcionando um excelente desempenho no uso do serviço.

Viajar para outro pais e séries como A rapariga mais sortuda do mundo, Dahmer, As Gravações de Jeffrey Dahmer, Stranger Things entre muitas outras não estão abertas ou disponíveis no catálogo, deixa de ser um problema. Contudo, sublinhamos, a segurança do uso de uma VPN é ainda superior que apenas o uso Netflix. Saiba tudo.

Com a Ivacy VPN não vai perder mais nenhum episódio das suas séries favoritas na Netflix

Infelizmente, é comum ver a nossa conta de Netflix limitada em termos de catálogo, mediante o pais onde nos encontramos ou criamos a nossa conta o que leva a que, por exemplo mais episódios de uma série que iniciamos na Netflix não possam ser emitidos.

Ora, entre muitas outras soluções que podemos obter desta ferramenta, reside no facto de podermos facilmente contornar essa limitação e escolher um servidor internacional que nos permita aproximar do país que pretendemos que o nosso IP seja reconhecido e ver o episódio Netflix seguinte sem problemas. Mas quem diz Netflix, diz também outras plataformas.

A Ivacy VPN é boa e segura para a torrent?

A Ivacy é uma VPN perfeitamente adequada para torrents pois permite a ligação P2P em todos os seus 5700 servidores.

Contudo, tal como com o streaming, a velocidade vai depender de cada um dos servidores à disposição, podem existir aqui alguma variação.

Uma coisa é clara, porém - os torrent com a Ivacy VPN são seguros. Graças à encriptação de grau militar e a uma rígida política de no-log, não há forma das nossas atividades P2P poderem ser associadas á nossa conta.

Além disso, a funcionalidade Secure Download verifica automaticamente os ficheiros por malware, proporcionando uma proteção extra.

A Ivacy VPN não oferece um proxy SOCKS5 gratuito, mas pode utilizar o túnel dividido no Windows e Android. Não é necessariamente o mais conveniente, mas faz o trabalho com sucesso.

Mas, existe mais mundo para além da Netflix. O que queremos dizer com isso? Simples, a Ivacy VPN ajuda a esconder o nosso IP real e a tornar mais difícil o acesso ao nosso conteúdo do dispositivo utilizado para navegar via Internet.

Vejamos por exemplo:

Ivacy VPN prós e contras

Prós

Boas credenciais de segurança,

Frota de servidores decentes,

Chat ao vivo 24/7,

Preços competitivos,

Desbloqueia catálogo Netflix US,

Permite P2P,

Desempenho acima da média,

Aceita métodos de pagamento anónimos.

Contras

Jurisdição privada - pode não ser a mais clara ou benéfica

Sem Kill Switch dispositivos Apple

Sem aplicação Linux

Desempenho de velocidade: a Ivacy VPN é rápida e dá bom serviço?

As velocidades da Ivacy VPN vão depender da nossa localização e do protocolo de uso para o tunneling para se obter um bom serviço.

Embora não se encontrem problemas com os downloads, as taxas de uploads podem apresentar algumas variações, será uma questão de encontrar o servidor ideal, entre os mais de 5000 disponíveis.

A velocidade média de descarga da Ivacy VPN com protocolo OpenVPN é bastante boa. A velocidade de ligação mais rápida, dos nossos testes, aconteceu com servidores canadianos, enquanto que as localizações no Reino Unido e nos EUA experimentam por vezes algumas dificuldades com velocidades mais rápidas.

Um ponto que ainda necessita ser trabalhado é o protocolo WireGuard, pois ainda não está presente na Ivacy VPN e de forma a dar o bom serviço final. Na maior parte das vezes, é muito mais rápido do que qualquer outra opção disponível.

Por outro lado, se a sua ligação for lenta, nenhum protocolo o ajudará a transmitir em 4K ou a descarregar grandes ficheiros numa questão de minutos. No entanto, a utilização de uma VPN pode aumentar a sua velocidade se o ISP estiver a estrangular a sua ligação, o que é frequentemente o caso com o P2P.

Em resumo, a Ivacy VPN dá-nos velocidades acima da média. Pode esperar uma queda de cerca de 30% da sua ligação habitual à Internet quando se liga a um servidor noutro continente. No entanto, se utilizar qualquer outro protocolo de tunneling que não seja o OpenVPN UDP, pode acontecer uma queda com percentagens superiores.

Streaming: pode a Ivacy VPN desbloquear a Netflix?

A Ivacy VPN tem servidores de streaming especializados para diferentes plataformas de conteúdo. Normalmente, isso significa que não deverá ter problemas enquanto assiste aos seus filmes e programas favoritos.

A VPN consegue desbloquear o catálogo Netflix US. Para a grande maioria de utilizadores, isso é mais do que suficiente. Mas existem outros catálogos a desbloqueio, basta ir tentando e experimentado.

O mesmo pode ser dito sobre o BBC iPlayer. Os tempos de conexão são rápidos e o YouTube consegue transmitir em HD.

Em suma, Ivacy VPN pode desbloquear mais do que algumas plataformas, mas pode ficar melhor, e certamente isso acontecerá, portanto, não chore por ter perdido o último episódio da série favorita da Netflix, aqui poderá encontrar eventualmente a solução.

WireGuard como novo protocolo de segurança da Ivacy VPN?

Com o aparecimento do novo protocolo WireGuard este seria um passo a dar por muitos serviços de VPN. A Ivacy VPN adiantou-se.

No fundo, trata-se de protocolo de VPN de código, cuja função é simplificar a criptografia de dados.

Primeiramente, o protocolo foi desenhado para ser mais rápido e simples que os habituais OpenVPN e o IKEv2, que ainda são considerados como dos melhores nos dias de hoje.

Assim, quase de forma instintiva e com toda a experiência aplicada no seu algoritmo, pode-se dizer que o WireGuard teve os melhores resultados em todos os seus testes, especialmente com tempos de ping consideravelmente menores.

Sem dúvida, este é um momento revolucionário no mundo da segurança das VPN e dos protocolos de segurança a utilizar. A Ivacy VPN não descura na tecnologia e coloca de imediato à disposição dos seus utilizadores.

Mas o que torna o protocolo WireGuard assim tão especial?

Na verdade, o novo WireGuard utiliza criptografia de última geração, como a estrutura do protocolo Noise, Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24, HKDF, e assegura construções de confiança.

No fundo, o protocolo em si, acaba por efetuar escolhas conservadoras e razoáveis e tem sido revisto, de forma constante e criteriosa, por criptógrafos.

Então, podemos dizer que o WireGuard foi concebido com a facilidade de implementação e simplicidade em mente.

Em primeiro, destina-se a ser facilmente implementado em muito poucas linhas de código, e facilmente se podem verificar vulnerabilidades de segurança o que, ao contrário de outros protocolos, permite ser exaustivamente passível de revisão por indivíduos isolados.

Mas, porque escolher a Ivacy VPN em 2022?

Sem dúvida, a Ivacy VPN pode figurar como uma das melhores VPN de mercado, em 2022.

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa e os protocolos de seguranças nas comunicações são tidos muito em conta.

Preços

A Ivacy VPN sendo um serviço de qualidade, apresenta na nossa opinião preços bastante em conta.

Como não poderia faltar, está em vigor uma excelente campanha a dois anos e a 5 anos e que poderá ser encontrada neste link. E já sabe: nenhum episódio da Netflix ou de outras plataformas ficarão perdidos

IVACY VPN