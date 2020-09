e-SEGURNET: Em caso de acidente, esqueça a declaração em papel

Tece um acidente? Foi em 2016 que a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) lançou uma app para substituir a Declaração Amigável em papel. A app e-SEGURNET está disponível não só para dispositivos móveis como também para computadores pessoais ou tablets. Pode também usar através de um simples browser.

Conheça melhor esta app e saiba como a pode usar.

Se tiver um acidente, saque esta app…

A aplicação e-SEGURNET facilita a participação e a comunicação de um sinistro automóvel à sua seguradora. Esta app foi criada pelas seguradoras, e é uma alternativa à tradicional declaração amigável (DAAA). Pode usar esta app para participar um acidente automóvel, desde que o seguro esteja válido em Portugal.

Permite ainda manter os seus dados e dos seus veículos facilmente acessíveis. A geolocalização, utilização de fotos e ajuda no preenchimento tornam a participação mais simples quando o acidente acontece!

Tal como referido, esta aplicação está disponível não só para dispositivos móveis como também para computadores pessoais ou tablets através de um browser de internet.

As funcionalidades disponíveis na web são as mesmas que são disponibilizadas no móvel, à exceção da utilização da câmara ou mesmo a geolocalização (dependendo dos dispositivos).Não se esqueça que, caso haja feridos, deverá sempre chamar as autoridades ao local. De qualquer forma, pode usar esta aplicação para participar um acidente automóvel mesmo que haja ocorrência de feridos. Após o envio da participação, cada interveniente deverá preencher a informação adicional (equivalente ao vulgarmente conhecido como “verso da DAAA”), e nesse formulário indicar os dados relativos aos feridos.

Não existe nenhuma funcionalidade que esteja disponível apenas na web ou no móvel, pelo que a escolha da sua utilização depende de cada um e de que forma se sente mais à vontade para o fazer.

Veja como funciona a app e-SEGURNET