Com o mercado dos smartphones a dar mostras de querer recuperar, é hora de as marcas voltarem a apostar nos seus equipamentos. Estas revelam agora as novidades que vão marcar a segunda metade de 2020 e que todos aguardavam.

Tendo já muitos equipamentos prontos a serem usados e a mostrarem as suas qualidades, a Antutu voltou a recolher dados. Como resultado apresentou os smartphones mais poderosos de agosto para o mercado global e que todos vão querer testar.

Todos os meses, de forma garantida, a Antutu revela os resultados dos testes que os utilizadores fazem. Com uma recolha normal, a empresa cria uma tabela de desempenho onde são mostrados os smartphones mais potentes.

Smartphones mais poderosos de agosto

Agosto não foi diferente e a lista dos smartphones mais poderosos está pública, sendo dominada pelo ROG Phone 3, da Asus. Este foi recentemente renovado e tem no seu coração o Snapdragon 865 Plus.

Abaixo, a uma curta distância, seguem o OnePlus 8 Pro e o OPPO X2 Pro, cada um com 12GB de RAM e o Snapdragon 865. A lista segue com o Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G e com o Redmi K30 Pro. Curiosamente, o Samsung tem um SoC mais recente que os restantes modelos.

Antutu revelou qual o melhor da gama média

Na gama média há também novidades no mês de agosto. Temos finalmente a chegada ao pódio do smartphone que provavelmente mais se tem falado. Estamos a referir o OnePlus Nord, que com um SoC Snapdragon 765G teve 326.958 pontos.

Em segundo e terceiro lugar encontramos os Redmi K30 5G e o Huawei Nova 7i, este último a ter o primeiro SoC de outros fabricantes, o Kirin 810. A lista segue depois com o realme 6 e o Redmi Note 8 Pro, ambos com o SoC Helio G970. De destacar que o resto da lista pertence todo à OPPO ou à Xiaomi, em diferentes marcas.

É este o cenário global que a Antutu encontrou e que partilhou agora. As grandes mudanças parecem vir da gama média, onde a tabela tem sido renovada constantemente. Já no topo, é claro e direto o domínio da Snapdragon e dos seus 865 e 865 Plus.