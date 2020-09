Huawei regista patente de smartphone semelhante ao Xiaomi Mi MIX Alpha

As fabricantes de smartphones estão a querer levar o desing dos equipamentos para um novo patamar. Os ecrãs flexíveis, ecrãs dobráveis, ecrãs duplos, câmaras que rodam… são apenas alguns dos exemplos que temos visto a surgir nos últimos tempos. A Xiaomi apresentou o Mi MIX Alpha, um conceito de smartphone com ecrã a 360º que, na verdade, não passou disso, de um conceito.

A Huawei poderá estar a criar algo semelhante, considerando uma patente registada recentemente.

A Huawei está a traçar o seu caminho na direção de se tornar uma marca independente. A sua dependência de empresas americanas, como a Google, por exemplo, trouxe-lhe alguns dissabores e o seu percurso agora é no sentido de ser uma empresa autossuficiente.

No processo de criação de um smartphone o seu desenho requer, cada vez mais, imaginação para desafiar o óbvio e a Huawei tem marcado também a sua presença nesta área.

Huawei terá smartphone semelhante ao Mi MIX Alpha?

Agora, surge um registo de patente, divulgado pelo LetsGoDigital que revela algo que nos remete para aquilo que a Xiaomi já apresentou no ano passado, com o seu Mi MIX Alpha. Segundo se pode ver no desenho associado à patente, trata-se de um smartphone com ecrã que percorre toda a frente do smartphone e segue pela lateral até encontrar o módulo das câmaras.

Trata-se quase de um ecrã que envolve o smartphone na sua totalidade, tal como acontecia com o modelo da Xiaomi.

Nesta patente é ainda visível um módulo com três câmaras e um flash LED duplo. Na parte frontal, acima do ecrã não existem câmaras, mas existe uma pequena ranhura que nor remete para o altifalante. Na lateral, onde não existe ecrã, pode ver-se também algo que remete para os botões físicos de volume e power.

Segundo a publicação, este ecrã deverá ocupar uma área total do smartphone de 60% a 70%, o que é um valor impressionante.

Quanto ao modelo da Xiaomi, o próprio CEO da empresa, veio afirmar que o Mi MIX Alpha cumpriu já o seu propósito e que, portanto, não será lançado para o mercado. Para a empresa, este modelo representa muitos desafios de construção, inviabilizando assim a sua comercialização.